Bursa'da sahibinden satılık 45 dönümlük ada! Talipleri gittikçe artıyor...

'13 MİLYONUK TEKLİFİ REDDETTİK'

Dedelerinden kalan adayı çok sevdiklerini söyleyen Nedim Bulut, "Adayla ilgilenemediğimiz için satmak istiyoruz. Aslında çok güzel ancak bakamıyoruz, o yüzden satıyoruz. Fiyatını 17 milyon lira olarak belirledik, bunda pazarlık payı da var tabii. Çok isteyen, çok soran oluyor, en son 13 milyon liralık bir teklifi reddettik. Biz burayı hep zeytinlik olarak kullandık. Hayatımda yediğim en güzel zeytinler orda yetişir, toprağı verimlidir.