50 yıllık sanat hayatı 500’e yakın film! Yeşilçam’ın pala bıyıklısı Hulusi Kentmen’in gerçek mesleği şaşırttı! Meğer oyunculuktan önce...

Pala bıyıklarıyla hafızalara kazınan Türk Sineması'nın efsane ismi Hulisi Kentmen, 31 yıl önce aramızdan ayrıldı. Canlandırdığı babacan karakterlerle gönüllere taht kuran merhum sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
HULUSİ KENTMEN KİMDİR?
20 Ocak 1911 tarihinde Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde dünyaya gelen Hulusi Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdi.
Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Kentmen, Halkevleri'nde, Burhanettin Tepsi Kumpanyası'nda, Ses Tiyatrosu'nda, Şehir Tiyatrolarında oyunculuk yaptı ve kendi kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile oyunlar sahneledi.
50 yıllık sanat hayatına 500'e yakın dizi ve film sığdıran Türk Sineması'nın efsane ismi Hulisi Kentmen'in gerçek mesleğini duyanlar ise şoke oldu.
Ah Nerede'den Oh Olsun'a, Cici Kız'dan Üç Kağıtçılar'a birçok filmde rol alan Hulusi Kentmen, profesyonel oyunculuk kariyerine başlamadan önce Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim aldı ve sonrasında Deniz Kuvvetleri'nde Denizaltıcı Astsubay olarak görev yaptı.
TORUNU O YILLARI ANLATTI
Sanatçının torunu Melek Kentmen, verdiği bir röportajda o günlere dair şu bilgileri aktardı: "Denizaltı görevinden sonra deniz dikimevine tayin olan dedem, boş zamanlarında arkadaşlarının halkevindeki tiyatro provalarına gidiyor.
Refik Ahmet Nuri Bey'in 'Hisse-i Şayia' adlı oyununu sahneye koyacaklar ancak bir kişi eksik. Oyunun rejisörü, Şehir Tiyatrolarından Reşit Baran, her provayı kaçırmadan izleyen dedeme teklifte bulunuyor.
Dedem, 'Ben askerim olur mu?' dediğinde de yanıtı 'Olur canım, olur. Bu da devlet işi, halkevi bir nevi resmi daire,' deyince kararını veriyor"
ÜNLÜLERİN GERÇEK MESLEKLERİ
Hulusi Kentmen'in oyunculuktan önce asker olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü isimlerin gerçek meslekleri de merak konusu oldu.
İşte ünlülerin ilk meslekleri...
CÜNEYT ARKIN - DOKTOR
Cüneyt Arkın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu oldu. Askerliğini bitirdikten sonra Adana civarında doktorluk yaptı.
SADRİ ALIŞIK - RESSAM
Sadri Alışık, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu.
TARIK AKAN
Bugünkü ismiyle Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden 1976 senesinde mezun oldu. Öğrencilik yıllarında deniz kenarlarında cankurtaranlık da yaptı.
ŞENER ŞEN -ÖĞRETMEN
Şener Şen, iki seneye yakın Muş'ta sınıf öğretmenliği yaptı.
FERDİ TAYFUR
Ferdi Tayfur bir dönem traktör şoförlüğü yaptı.
NURİ ALÇO
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından mankenlik yaptı.