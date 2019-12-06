GaleriYaşam

Kanamayı bir türlü kesemediler! Görenler şoka girdi! Burnundan iğrenç bir şey çıktı...

Kanamayı bir türlü kesemediler! Görenler şoka girdi! Burnundan iğrenç bir şey çıktı... Ortaya çıkan o görüntüler izleyenleri adeta şoke etti. Bu anlamda Çin'den gelen bu görüntüler yok artık dedirtecek cinsten. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti geçen 51 yaşındaki adam soluğu doktorun yanında aldı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.
Parazit, bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar verebilen organizmaya verilen isimdir. (Bazı durumlarda parazit, asalaklık olarak tanımlanır.)

06.12.2019 13:09 - Son Güncelleme: 06.12.2019 13:09
Burnundan öyle bir şey çıktı ki... Günlerce kanamayı durduramadı! Görenler şoka girdi

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.

Burnundan öyle bir şey çıktı ki... Günlerce kanamayı durduramadı! Görenler şoka girdi

Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

Burnundan öyle bir şey çıktı ki... Günlerce kanamayı durduramadı! Görenler şoka girdi

Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.

Burnundan öyle bir şey çıktı ki... Günlerce kanamayı durduramadı! Görenler şoka girdi

Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

Burnundan öyle bir şey çıktı ki... Günlerce kanamayı durduramadı! Görenler şoka girdi

Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı WhatsApp'tan yazdığı kızın sevgilisi çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu
WhatsApp'tan yazdığı kızın sevgilisi çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu