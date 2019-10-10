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Kan grubunuza göre yemeniz gereken besinler! Hangi kan grubu ne yemeli?

Kan grubuna göre beslenme şekli natüropat Peter J. D'Adamo tarafından bulunmuştur. Bu beslenme prensibinde yediğimiz yemeğin kan tipimize göre kimyasal olarak tepki gösterdiği belirtiliyor. Eğer kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun yemeği daha verimli bir şekilde hazmedeceği söyleniyor. Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olduğu açıklandı. Bunun sebebi ise farklı kan gruplarına bağlandı. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

10.10.2019 15:28 - Son Güncelleme: 10.10.2019 15:28
Kan grubunuza göre yemeniz gereken besinler! Hangi kan grubu ne yemeli?

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

Kan grubunuza göre yemeniz gereken besinler! Hangi kan grubu ne yemeli?

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

Kan grubunuza göre yemeniz gereken besinler! Hangi kan grubu ne yemeli?

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

Kan grubunuza göre yemeniz gereken besinler! Hangi kan grubu ne yemeli?

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi

Kan grubunuza göre yemeniz gereken besinler! Hangi kan grubu ne yemeli?

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.

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