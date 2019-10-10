GaleriYaşam

Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata yok artık dedirtti!

Yeşilçam filmleri hala izlemekten büyük keyif aldığımız yaptılardır. Bir döneme damgasını vuran bu filmler günümüzde hala büyük bir ilgi çekmektedir. Bu bağlamda yıllar boyunca defalarca izlediğimiz Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki çekim hataları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e, Adile Naşit'ten Cüneyt Arkın'a birçok Yeşilçam yıldızının filmlerinde ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'pes artık' dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…

10.10.2019 17:28 - Son Güncelleme: 20.01.2020 18:05
Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata yok artık dedirtti!

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata yok artık dedirtti!

Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı.

Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata yok artık dedirtti!

İşte o sahne...

Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata yok artık dedirtti!
Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata yok artık dedirtti!

Hababam Sınıfı Tatilde
Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kan grubunuza göre yemeniz gereken besinler! Hangi kan grubu ne yemeli?
Kan grubunuza göre yemeniz gereken besinler! Hangi kan grubu ne yemeli?