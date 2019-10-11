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Ayıya yem oldu! Korkunç görüntüler

Korkunç bir görüntü Youtube üzerinden sosyal medyaya ulaştı. Bu bağlamda görüntüler izleyenleri şok ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor.

11.10.2019 09:29 - Son Güncelleme: 17.10.2019 11:15
Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu... İşte o anlar

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu... İşte o anlar

Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu... İşte o anlar

Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.

Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu... İşte o anlar

Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor.

Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu... İşte o anlar

Videoda adamın canlı ama ağır yaralı olarak kurtarıldığı görülüyor. Ayının ve adamın durumu hakkında açıklama yok fakat görüntüler YouTube tarafından yetişkin içerin sansürü ile yayınlanıyor.

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