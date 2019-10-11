Ayıya yem oldu! Korkunç görüntüler

Korkunç bir görüntü Youtube üzerinden sosyal medyaya ulaştı. Bu bağlamda görüntüler izleyenleri şok ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor.

11.10.2019 09:29 - Son Güncelleme: 17.10.2019 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





