Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu
Karaman'da Ahmet B., arkadaşı A.D.'yi (32) av tüfeğiyle cinsel organından vurdu. Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, polis, kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
19.01.2022 01:40
- Son Güncelleme: 19.01.2022 01:45
Ahmet B. ise taksisiyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.