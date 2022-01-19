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Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu

Karaman'da Ahmet B., arkadaşı A.D.'yi (32) av tüfeğiyle cinsel organından vurdu. Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, polis, kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

19.01.2022 01:40 - Son Güncelleme: 19.01.2022 01:45
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu

Olay, saat 23.30 sıralarında Abbas Mahallesi 342 Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi.

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Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu

Taksici olduğu öğrenilen Ahmet B., evine gittiği A.D.yi dışarı çağırdı.

Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu

A.D., dışarı çıkmak için apartman girişine geldiği sırada Ahmet B. av tüfeğiyle ateş açtı.

Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu

Cinsel organından vurulan A.D., kanlar içerisinde kaldı.

Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu

Ahmet B. ise taksisiyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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