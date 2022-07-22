Kan donduran olayın adresi Afyonkarahisar! Cani koca boşanmak isteyen eşini babasının evinde başından vurdu
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. D.Ç., boşanmak isteyen eşi E.Ç.'yi babasının evinde başından vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan cani saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
22.07.2022 00:16 - Son Güncelleme: 22.07.2022 00:19
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde D.Ç., boşanmak isteyen eşi E.Ç.'yi tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, tedaviye alındı.