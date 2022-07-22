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Kan donduran olayın adresi Afyonkarahisar! Cani koca boşanmak isteyen eşini babasının evinde başından vurdu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. D.Ç., boşanmak isteyen eşi E.Ç.'yi babasının evinde başından vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan cani saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

22.07.2022 00:16 - Son Güncelleme: 22.07.2022 00:19
Kan donduran olayın adresi Afyonkarahisar! Cani koca boşanmak isteyen eşini babasının evinden başından vurdu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde D.Ç., boşanmak isteyen eşi E.Ç.'yi tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın, tedaviye alındı.

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Kan donduran olayın adresi Afyonkarahisar! Cani koca boşanmak isteyen eşini babasının evinden başından vurdu

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi.

Kan donduran olayın adresi Afyonkarahisar! Cani koca boşanmak isteyen eşini babasının evinden başından vurdu

İddiaya göre eşi D.Ç. ile tartışan E.Ç., daha sonra babasının evine gitti.

Kan donduran olayın adresi Afyonkarahisar! Cani koca boşanmak isteyen eşini babasının evinden başından vurdu

Kayınpederinin evine giden D.Ç., boşanmak istediğini söyleyen E.Ç.'nin başına tabancayla ateş etti.

Kan donduran olayın adresi Afyonkarahisar! Cani koca boşanmak isteyen eşini babasının evinden başından vurdu

Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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