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Yer: Ereğli... 120 milimetre çapındaki patlamamış havan mermisi ağlara takıldı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Bozhane mevkisinde balık tutmak için denize açılan balıkçıların ağına patlama özelliğini kaybettiği belirlenen havan mermisi takıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

21.07.2022 22:29 - Son Güncelleme: 21.07.2022 22:31
Yer: Ereğli... 120 milimetre çapındaki patlamamış havan mermisi ağlara takıldı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, balıkçı ağlarına patlama özelliğini kaybettiği belirlenen havan mermisi takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yer: Ereğli... 120 milimetre çapındaki patlamamış havan mermisi ağlara takıldı!

Bozhane mevkisinde balık tutmak için denize açılan balıkçılar, ağlarına patlamamış havan mermisi takıldığını gördü.

Yer: Ereğli... 120 milimetre çapındaki patlamamış havan mermisi ağlara takıldı!

Balıkçıların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, patlamamış havan mermisi için jandarmayı çağırdı.

Yer: Ereğli... 120 milimetre çapındaki patlamamış havan mermisi ağlara takıldı!

SAS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI
Havan mermisinin kontrollü şekilde patlatılması için söz konusu yere gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri incelemede bulundu.

Yer: Ereğli... 120 milimetre çapındaki patlamamış havan mermisi ağlara takıldı!

Patlama özelliğini kaybettiği belirlenen 120 milimetre çapındaki havan mermisi güvenli bir şekilde alındı.

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