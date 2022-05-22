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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında dağıtılan tava ciğer 10 dakikada bitti

Edirne'de, ülke genelinde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, kentin meşhur lezzeti tava ciğer, halka dağıtıldı. Vatandaşların kuyruk oluşturduğu etkinlikte yaklaşık 300 kiloluk tava ciğer, 10 dakikada bitti.

DHA
22.05.2022 16:18 - Son Güncelleme: 22.05.2022 16:18
Edirne’de Türk Mutfağı Haftası kapsamında dağıtılan tava ciğer 10 dakikada bitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne'de kentin meşhur lezzeti tava ciğer dağıtımı yapıldı.

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Edirne’de Türk Mutfağı Haftası kapsamında dağıtılan tava ciğer 10 dakikada bitti

Kentin tarihi simgesi Eski Cami önündeki etkinliğe TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, ciğerci esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edirne’de Türk Mutfağı Haftası kapsamında dağıtılan tava ciğer 10 dakikada bitti

Etkinlik başlamadan dakikalar önce vatandaşlar stant önünde kuyruk oluşturdu. Milletvekili Aksal'ın da ciğer pişirdiği etkinlikte yaklaşık 300 kilo ciğer, dağıtılmaya başladıktan 10 dakika sonra tükendi.

Edirne’de Türk Mutfağı Haftası kapsamında dağıtılan tava ciğer 10 dakikada bitti

Milletvekili Aksal, Edirne'nin 3 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu belirterek, "Bu hafta Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Türkiye'nin lezzetleri tanıtılıyor. Elbette Edirne de çok zengin Osmanlı mutfağına ev sahipliği yapmış ama onun ötesinde 3 imparatorluğun yaşadığı Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı bir şehir.

Edirne’de Türk Mutfağı Haftası kapsamında dağıtılan tava ciğer 10 dakikada bitti

Dolayısıyla lezzetleri çok zengin. Biz de bu lezzetleri bu hafta tanıtıyoruz. Bugün de Edirne denince ilk akla gelen tava ciğeri ve badem ezmesi tanıtımı yapılıyor. Etkinlikler bütün hafta boyunca Edirne'mizin lezzetlerinin tanıtımıyla devam edecek" dedi.

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