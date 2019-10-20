Kan donduran olay böyle yaşandı! Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti



TİMSAHLAR

Amerikan timsahı ve krokodiller büyük ve pullu sürüngenlerdir ve çok güçlü çenelere sahiptirler. Nehir kenarlarında ve bataklıklarda yaşarlar. Balık, memeli hayvanlar, kaplumbağa ve kuşlar ile beslenirler.

Timsahlar gezegenimizde yaşayan en büyük sürüngenler olup boyları 7 metreye ve ağırlıkları 1.120 kiloya ulaşabilir. Amerikan timsahları daha küçüktür. Caymanlar, gavialslar, amerikan timsahı ve krokodiller timsah grubuna aittirler. Amerikan timsahları krokodillerden ayırt edilebilir, çünkü; geniş ve yassı bir burna sahiptir ve dişleri, çeneleri kapandığında, görünmemektedir.