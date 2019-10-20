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Kan donduran olay böyle yaşandı! Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti

Kan donduran olayın adresi Afrika ülkesi olan Zimbabve oldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Video milyonlarca kez izlendi. Kaybolan çocuk timsahın karnından çıktı. Timsahlar, sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takım. Bu takımın familyaları Alligatoridae, Crocodylidae ve Gavialidae'dir. Crocodilia takımı, Kretase döneminin sonlarında, yaklaşık 84 milyon yıl önce ortaya çıkmış iri sürüngenlerdir.

20.10.2019 10:03 - Son Güncelleme: 20.10.2019 10:03
Kan donduran olay böyle yaşandı! Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti


TİMSAHLAR

Amerikan timsahı ve krokodiller büyük ve pullu sürüngenlerdir ve çok güçlü çenelere sahiptirler. Nehir kenarlarında ve bataklıklarda yaşarlar. Balık, memeli hayvanlar, kaplumbağa ve kuşlar ile beslenirler.
Timsahlar gezegenimizde yaşayan en büyük sürüngenler olup boyları 7 metreye ve ağırlıkları 1.120 kiloya ulaşabilir. Amerikan timsahları daha küçüktür. Caymanlar, gavialslar, amerikan timsahı ve krokodiller timsah grubuna aittirler. Amerikan timsahları krokodillerden ayırt edilebilir, çünkü; geniş ve yassı bir burna sahiptir ve dişleri, çeneleri kapandığında, görünmemektedir.

Kan donduran olay böyle yaşandı! Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

Kan donduran olay böyle yaşandı! Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

Kan donduran olay böyle yaşandı! Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti

Dev timsahın karnını keserek içine baktıklarında ise korkuları gerçek oldu.

Kan donduran olay böyle yaşandı! Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti

Timsahın karnında öldürdüğü çocuğun kalıntıları bulunuyordu.

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