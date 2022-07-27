İstanbul Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Evine çağırdığı 3 erkek çocuktan birine cinsel istismarda bulundu
İstanbul Avcılar'da erkek çocuklara taciz iddiası mahalleyi karıştırdı. Bir buçuk ay önce taşınan 52 yaşındaki adam yaşları 15,16,17 olan 3 erkek çocuğunu evine çağırdı. Üç çocuktan birine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alındığı sırada toplanan ve duruma tepki gösteren mahalleliyi, polis havaya ateş açarak dağıttı.
27.07.2022 10:01 - Son Güncelleme: 27.07.2022 10:20