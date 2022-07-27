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İstanbul Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Evine çağırdığı 3 erkek çocuktan birine cinsel istismarda bulundu

İstanbul Avcılar'da erkek çocuklara taciz iddiası mahalleyi karıştırdı. Bir buçuk ay önce taşınan 52 yaşındaki adam yaşları 15,16,17 olan 3 erkek çocuğunu evine çağırdı. Üç çocuktan birine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alındığı sırada toplanan ve duruma tepki gösteren mahalleliyi, polis havaya ateş açarak dağıttı.

27.07.2022 10:01 - Son Güncelleme: 27.07.2022 10:20
İstanbul Avcılar’da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Evine çağırdığı 3 erkek çocuktan birine cinsel istismarda bulundu

Cihangir Mahallesi Nalbant Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında L.İ.Ö. (52) isimli kişi, 1.5 ay önce satın aldığı evine, A.K. (15), B.A. (16) ve A.H.B. (17) isimli 3 erkek çocuğunu davet etti.

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İstanbul Avcılar’da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Evine çağırdığı 3 erkek çocuktan birine cinsel istismarda bulundu

Çocuklarla evin balkonunda sohbet eden L.İ.O., bir süre sonra iddiaya göre mutfağa geçen A.K.'ye cinsel istismarda bulunmak istedi.

İstanbul Avcılar’da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Evine çağırdığı 3 erkek çocuktan birine cinsel istismarda bulundu

Çocuğun bağırarak tepki vermesi ardından, çocuklar evden ayrıldı. Çocuklar olayı ailelerine ve polise haber verdi. Olayın duyulmasıyla kısa sürede toplanan mahalle sakinleri, L.İ.Ö.'yü linç etmek istedi.

İstanbul Avcılar’da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Evine çağırdığı 3 erkek çocuktan birine cinsel istismarda bulundu

Polis ekibi bir yandan öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken, şüpheliyi de gözaltına almaya çalıştı.

İstanbul Avcılar’da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Evine çağırdığı 3 erkek çocuktan birine cinsel istismarda bulundu

Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş eden polis, eve girerek şüpheli L.İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli sorguya alındı.

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