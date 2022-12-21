Kaloriferinizi sobaya çevirecek yöntem! Faturanız en az 100 TL iniyor! Tesisatçılardan ’Vay be’ dedirtecek sır!

TESİSATÇILARIN SAKLADIĞI SIR

Radyatörler daha ısı yaysın istiyorsanız bir karton alın ve peteğin genişliği kadar kesin. Kestiğiniz kartonun üzerine bir kaç kat alüminyum folyo ile kaplayın. Radyatör ile duvar arasına koyun böylece ısı duvar tarafından emilmeyecek sıcaklık direkt odaya yansıyacak. Bu aynı zamanda faturanızda da ciddi düşüşler yaşanmasını sağlayacak.