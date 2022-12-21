Kaloriferinizi sobaya çevirecek yöntem! Faturanız en az 100 TL iniyor! Tesisatçılardan 'Vay be' dedirtecek sır!
Kaloriferinizin iyi ısı yaymadığını düşünüyorsanız bu yöntem sizi kurtaracak. Kaloriferlerinizin soba gibi ısı yaymasını sağlayacak bu küçük ipucuyla hem faturalarınız düşecek hem de eviniz sıcacık olacak. İşte tesisatçıların gizli sırrı ve kış aylarının kurtarıcısı olan o yöntem...
21.12.2022 23:52 - Son Güncelleme: 21.12.2022 23:52
TESİSATÇILARIN SAKLADIĞI SIR
Radyatörler daha ısı yaysın istiyorsanız bir karton alın ve peteğin genişliği kadar kesin. Kestiğiniz kartonun üzerine bir kaç kat alüminyum folyo ile kaplayın. Radyatör ile duvar arasına koyun böylece ısı duvar tarafından emilmeyecek sıcaklık direkt odaya yansıyacak. Bu aynı zamanda faturanızda da ciddi düşüşler yaşanmasını sağlayacak.