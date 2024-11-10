Kahve Dükkanlarının Sakladığı 6 Sır! Mükemmel Kahve Yapmanın Püf Noktaları

Sabah kahvenizi yudumlarken aslında sıradan bir fincandan fazlasını içiyor olabilirsiniz. Kahve dükkanlarının özenle sakladığı birkaç basit sır, mükemmel kahvenin ardındaki anahtar. Coffee Science Journal 2024 verilerine göre, kahve demlerken kullanılan su sıcaklığı ve öğütme boyutu gibi detaylar, kahvenin tadını tamamen değiştirebiliyor.