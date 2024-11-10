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Covid’e Direnen 103 Yaşındaki Beşir Sünger, Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı: Sadece O Besinleri Tüketiyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Beşir Sünger, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenin sırlarını paylaştı. Resmi kayıtlarda 1929 doğumlu olarak görünen Sünger, yıllara meydan okuyan dinçliği ve doğal beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor. Hiç hastaneye gitmeyen, sigaradan uzak duran Beşir Dede, sağlıklı yaşam için neler yapılması gerektiğini anlattı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 23:30 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 23:33
Covid’e Direnen 103 Yaşındaki Beşir Sünger, Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı: Sadece O Besinleri Tüketiyor

103 yaşındaki Beşir Sünger, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğanın içinde, sakin ve sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Eşi Covid-19'dan vefat eden Sünger, hastaneye gitmeden evinde sağlıklı besinler tüketerek yıllara meydan okuyor. Beşir Dede, her sabah güne kahvaltısıyla başlıyor, ibadetlerini ihmal etmiyor ve hayatı boyunca sigaradan uzak kalmasıyla biliniyor.

Covid’e Direnen 103 Yaşındaki Beşir Sünger, Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı: Sadece O Besinleri Tüketiyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde yaşayan 103 yaşındaki Beşir Sünger, uzun yaşamın sırlarını paylaştı. Resmi kayıtlarda 1929 doğumlu olarak görünse de ailesi tarafından 103 yaşında olduğu ifade edilen Sünger, sağlıklı yaşamı ve doğal alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor. Eşini Covid-19 sebebiyle kaybeden Sünger, pandemi sürecinde hastaneye gitmeyi reddederek evde doğal bir hayat sürdürmeye devam etti. Hayatı boyunca hiç sigara içmeyen Sünger, çevresinde sigara içilmesine de karşı çıkıyor.

Covid’e Direnen 103 Yaşındaki Beşir Sünger, Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı: Sadece O Besinleri Tüketiyor

Beşir Sünger'in oğlu Nuri Sünger, babasının uzun yaşama sırrını şöyle açıklıyor: "Babam her sabah erken kalkıp kahvaltısını yapar, namazını kılar ve bol bol ibadet eder. Yıllardır doğal ürünler tüketiyor; peynir, süt, kuru incir, pekmez ve üzüm gibi besinlerle besleniyor. İğne veya ilaç kullanmayı kabul etmez. Ambulansa binmez, hastaneye gitmekten kaçınır."

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