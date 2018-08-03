Kahramanmaraşta kaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldı

"2007 yılında bir kaçak kazı ihbarı sonucu müze uzmanları tarafından tespit edilip kurul tarafından tescil edilen çalışmayla başladık. 10 yılı aşan çalışmalar sonunda Kahramanmaraş'ın M.Ö. 64'te Romalıların eline geçtiği o zamanki kralın adının verildiği Germanicia kentinin ve taban mozaikleriyle ilgili şunları ifade etmek isterim. 2009 yılından bu yana kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve 3 ayrı alanda bugüne kadar 16 parselin kazısını gerçekleştirdik. 3 bin metre kadar yerin kazısı yapıldı ve 3 ayrı alanda 400 metrekarenin üzerinde mozaik tabakası ortaya çıktı.