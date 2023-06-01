Kimse engel olamıyor! Sessizce ölüyorlar! Türkiye'de onlar yok oluyor!
Türkiye'nin göllerinde yaşanan büyük bir yok oluş, endişe verici boyutlara ulaşıyor. Çok sayıda balık türünün yok olması, Türk bilim insanlarını harekete geçirirken, dünya basını da konuyla ilgili karamsar bir tablo çiziyor. Başlıklarda "Sessizce ölüyorlar, sonsuza dek gittiler" ifadeleri yer alıyor.
Türkiye'de küresel iklim değişikliğinin etkisiyle göllerde kuruma yaşanıyor ve endemik balık türleri giderek azalıyor. Türk bilim insanları ve uluslararası araştırmacılar bu süreci yakından takip ediyor.
Küresel iklim değişikliğinden en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan ve yıllar içerisinde göllerin önemli bir bölümünde kuruma meydana gelen Türkiye'de konuya daha fazla farkındalık oluşması gerekiyor.
Türk bilim insanları ve dünyadan araştırmacılar, Türkiye'deki süreci yakından takip ediyor. Dünya basını da ülkemizdeki kuraklığın boyutunu manşetlere taşıdı.
Balıkların Azalmasına Dikkat Çekildi
Son haberlerde Türkiye'deki göllerin aşırı sıcaklık nedeniyle kurumaya devam ettiği ve endemik olarak adlandırılan balık türlerinin her geçen gün yok olduğu bilgisi yer aldı. Bu durum, Türkiye'nin doğal ekosistemleri ve biyoçeşitliliği için büyük bir tehdit oluşturuyor.