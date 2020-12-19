Kahramanmaraş Andırın'da köylüler günlük 500 lira kazandıkları defneleri 4 km sırtlarında taşıyor

Andırın'da toplanan defnenin köylüler için de ciddi bir gelir kapısı olduğunu belirten Koç, "Andırın'da bu yıl 400- 500 ton civarında defne üretimi gerçekleştirildi. Defne vatandaşımıza da büyük katkı sağladı, defne toplayanların günlük 500 liraya kadar yevmiyeleri oluyor. Bunun haricinde piyasaya da satılıyor. Bizim hedefimiz, 1- 2 sene içerisinde buradaki üretimi 2 katına çıkarmak. Andırın köylülerine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgede yeni yollar yaparak vatandaşlarımızın topladıkları defneleri daha kolay taşımalarına da ayrıca katkı sağlayacağız" diye konuştu.