Kahramanmaraş Andırın'da köylüler günlük 500 lira kazandıkları defneleri 4 km sırtlarında taşıyor
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde köylüler, sarp kayalıklardan oluşan ormanlık alanda defne topluyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, köylülerin topladıkları defneden günlük 500 liraya yakın gelir elde ettiklerini söyledi.
Defne üretiminde önemli bir yere sahip olan Andırın'da, temmuz ayında başlayan hasat devam ediyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından köylülerin üretimine açılan sahaların genellikle sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle defne yapraklarının hem kesimi hem de aşağıya indirilmesi çok zahmetli.
Kozmetikten gıdaya kadar birçok sektörde kullanılan, ekonomik değerinin de fazla olması nedeniyle kimileri tarafından 'define' olarak da adlandırılan defneyi toplayan köylüler, yerine göre defneleri sırtlarında 4 kilometreye kadar taşıyor. Bazı köylüler ise uygun olan sahalarda defneleri halatla aşağıya gönderiyor.
Andırın'da toplanan defnenin köylüler için de ciddi bir gelir kapısı olduğunu belirten Koç, "Andırın'da bu yıl 400- 500 ton civarında defne üretimi gerçekleştirildi. Defne vatandaşımıza da büyük katkı sağladı, defne toplayanların günlük 500 liraya kadar yevmiyeleri oluyor. Bunun haricinde piyasaya da satılıyor. Bizim hedefimiz, 1- 2 sene içerisinde buradaki üretimi 2 katına çıkarmak. Andırın köylülerine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgede yeni yollar yaparak vatandaşlarımızın topladıkları defneleri daha kolay taşımalarına da ayrıca katkı sağlayacağız" diye konuştu.
"HEDEFİMİZ ANDIRIN'DAN DİEKT YURT DIŞINA İHAÇ ETMEK"
İlçedeki defne üretimini artırmak adına çalışmalar da yaptıklarını kaydeden Mustafa Koç şöyle devam etti:
"Defne sektöründe de Türkiye, dünyada lider ülkelerden bir tanesi. Andırın'da defne üretim miktarını artırmak için bu sene 50 hektarlık alanda rehabilitasyon çalışması yaptık. Seneye de bunu 100 hektara çıkartıp, rehabilitasyon kapsamına aldık.