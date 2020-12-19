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Duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer tüm dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş...

Information Is Beautiful isimli bir site bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları tek tek açıkladı. Information Is Beautiful'un yayımladığı harita kısa sürede herkesin dikkatini çekti. Peki, Türkiye nasıl biliniyor? İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan verilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...

19.12.2020 06:07 - Son Güncelleme: 19.12.2020 06:07
Duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer tüm dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş...

Information is beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları tek tek açıkladı.

İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer tüm dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş...

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