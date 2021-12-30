Kahinin yeni kehanetleri 2021'i aratacak cinsten! Nostradamus 2022 kehanetlerini duyan donup kalacak! Büyük patlamalar, meteor çarpması...
2022 yılı geldi çattı. Dünya yeni bir yıla girmeye hazırlanırken kahinlerin kehanetleri de dönem dönem dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Nostradamus, Baba Vanga ve Shipton Ana kehanetleri milyonlarca kişi tarafından heyecanla okunuyor. Baba Vanga'nın korkunç kehanetini duyan 2021'i mumla arayacak. Dünyayı sarsan pek çok olayı önceden tahmin eden Nostradamus'un 2022 yılı için öngördüğü kehaneler bir bir ortaya çıktı.
Her yeni yıla girerken kahinler ve kehanetleri vatandaşların en sık araştırdığı konulardan biri oluyor. Nostradamus, Baba Vanga ve Shipton Ana kehanetleri Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından merakla okunuyor. Nostradamus'un 2022 yılıyla ilgili öngörüleri ortaya çıktı. Önceki yıllarda birçok kehaneti gerçekleşen kahinin 2022 kehaneti duyanları şaşırtacak. Son olarak 2022 kehanetleri ise başta ABD ile İngiltere olmak üzere basında geniş yankı uyandırdı. Kahinin tahminlerine göre 2022 yılında yine dikkat çeken pek çok gelişme yaşanacak. İşte büyük patlamalar, meteor çarpması gibi pek çok öngörüsü bulunan kahinin 2022 yılı kehanetleri...
Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır.
Tüm dünyayı kıskacı arasına alan koronavirüs salgınıyla birlikte Nostradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.