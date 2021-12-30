Kahinin yeni kehanetleri 2021’i aratacak cinsten! Nostradamus 2022 kehanetlerini duyan donup kalacak! Büyük patlamalar, meteor çarpması...

Her yeni yıla girerken kahinler ve kehanetleri vatandaşların en sık araştırdığı konulardan biri oluyor. Nostradamus, Baba Vanga ve Shipton Ana kehanetleri Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından merakla okunuyor. Nostradamus'un 2022 yılıyla ilgili öngörüleri ortaya çıktı. Önceki yıllarda birçok kehaneti gerçekleşen kahinin 2022 kehaneti duyanları şaşırtacak. Son olarak 2022 kehanetleri ise başta ABD ile İngiltere olmak üzere basında geniş yankı uyandırdı. Kahinin tahminlerine göre 2022 yılında yine dikkat çeken pek çok gelişme yaşanacak. İşte büyük patlamalar, meteor çarpması gibi pek çok öngörüsü bulunan kahinin 2022 yılı kehanetleri...