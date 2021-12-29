2 milyon lira değerinde sahte parfüm! İstanbul'da ele geçirildi
İstanbul'da tam 2 milyon 175 bin lira değerinde sahte parfüm ele geçirildil. İstanbul'da sahte parfüm yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 2 milyon 175 bin lira olan sahte parfüm ele geçirildi.
29.12.2021 12:13
- Son Güncelleme: 29.12.2021 12:27
Parfümlerin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine yaklaşık 15 günlük fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, Fatih ve Başakşehir'de 4 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda adreslerde metil alkol ile dezenfektan üretiminde kullanılan alkolden parfüm yapıldığı belirlendi.