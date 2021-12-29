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2 milyon lira değerinde sahte parfüm! İstanbul'da ele geçirildi

İstanbul'da tam 2 milyon 175 bin lira değerinde sahte parfüm ele geçirildil. İstanbul'da sahte parfüm yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 2 milyon 175 bin lira olan sahte parfüm ele geçirildi.

DHA
29.12.2021 12:13 - Son Güncelleme: 29.12.2021 12:27
2 milyon lira değerinde sahte parfüm! İstanbul’da ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, farklı platformlarda satılan orijinal görünümlü ucuz parfümleri mercek altına aldı.

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2 milyon lira değerinde sahte parfüm! İstanbul’da ele geçirildi

Parfümlerin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine yaklaşık 15 günlük fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, Fatih ve Başakşehir'de 4 ayrı adrese operasyon düzenledi.

2 milyon lira değerinde sahte parfüm! İstanbul’da ele geçirildi

Operasyonda adreslerde metil alkol ile dezenfektan üretiminde kullanılan alkolden parfüm yapıldığı belirlendi.

2 milyon lira değerinde sahte parfüm! İstanbul’da ele geçirildi

Ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere bekletilen 14 bin 160 adet dolu parfüm, 2 bin adet parfüm kutusu ele geçirildi.

2 milyon lira değerinde sahte parfüm! İstanbul’da ele geçirildi

Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin 2 milyon 175 bin 240 lira olduğu tespit edildi.

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