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Kağıthane'de hafriyat yüklü kamyon devrildi

Kağıthane'de hafriyat yüklü kamyonet, önce duvara ardından ağaca çarptı. Kazada kamyonetteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
28.07.2022 15:36 - Son Güncelleme: 28.07.2022 15:36
Kağıthane’de hafriyat yüklü kamyon devrildi

Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında Hikmet Ertük yönetimindeki hafriyat yüklü 34 YK 1015 plakalı kamyonetin iddiaya göre freni tutmadı.

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Kağıthane’de hafriyat yüklü kamyon devrildi

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki önce duvara sonra da ağaca çarptı.

Kağıthane’de hafriyat yüklü kamyon devrildi

Şoför Hikmet Ertürk ve yanındaki Hüseyin Kahraman yaralandı.

Kağıthane’de hafriyat yüklü kamyon devrildi

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane’de hafriyat yüklü kamyon devrildi

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası yardım için gelen Sinan Düzen, "Araca moloz yüklemesi yapılıyordu.

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