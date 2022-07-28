İstanbul'da Diyarbakır'a döndü! Çöp ev karşısına çıktı: Tam 10 kamyonet...
İstanbul'da yaşarken memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine yerleşmeye karar veren Abit Bingöl (66), geldiği 2 katlı evinin avlusu ile alt katın çöp dolu olduğunu gördü. Sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken, Bingöl, evin kapısına asma kilit vurup gittiğini iddia ettiği eski gelininden şikayetçi oldu.
28.07.2022 16:12 - Son Güncelleme: 28.07.2022 16:12
İstanbul'da yaşayan emekli Abit Bingöl (66), memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine dönmeye karar verdi.
Ergani Belediyesi ekiplerine haber veren Bingöl, alt kattaki evin de asma kilitle kilitlendiğini gördü.