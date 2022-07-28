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İstanbul'da Diyarbakır'a döndü! Çöp ev karşısına çıktı: Tam 10 kamyonet...

İstanbul'da yaşarken memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine yerleşmeye karar veren Abit Bingöl (66), geldiği 2 katlı evinin avlusu ile alt katın çöp dolu olduğunu gördü. Sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken, Bingöl, evin kapısına asma kilit vurup gittiğini iddia ettiği eski gelininden şikayetçi oldu.

DHA
28.07.2022 16:12 - Son Güncelleme: 28.07.2022 16:12
İstanbul’da Diyarbakır’a döndü! Çöp ev karşısına çıktı: Tam 10 kamyonet...

İstanbul'da yaşayan emekli Abit Bingöl (66), memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine dönmeye karar verdi.

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İstanbul’da Diyarbakır’a döndü! Çöp ev karşısına çıktı: Tam 10 kamyonet...

İlçeye gelen Bingöl, sabah saatlerinde Kemaliye Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan 2 katlı evinin avlusunun kapısını açtığında çöp dağıyla karşılaştı.

İstanbul’da Diyarbakır’a döndü! Çöp ev karşısına çıktı: Tam 10 kamyonet...

Ergani Belediyesi ekiplerine haber veren Bingöl, alt kattaki evin de asma kilitle kilitlendiğini gördü.

İstanbul’da Diyarbakır’a döndü! Çöp ev karşısına çıktı: Tam 10 kamyonet...

İçerisinin de aynı şekilde çöp dolu olduğunu gören Bingöl, polise giderek, daha önce 2'nci katta yaşayan gelini H.Ç.'den şikayetçi oldu.

İstanbul’da Diyarbakır’a döndü! Çöp ev karşısına çıktı: Tam 10 kamyonet...

Sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken, evin içerisindeki çöp de savcılık izniyle asma kilidin kırılmasının ardından temizlenecek.

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