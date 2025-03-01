Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

3 ARACA ÇARPTI ZOR DURDU

Makine ise park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yokuşun başında durdu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı tamirci Erdoğan Önder (44) ve öğrenci S.G. (15) ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.