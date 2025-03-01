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Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

İstanbul Kağıthane'de kepçeyle inşaat alanına çekilen yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesinin bağlı olduğu halat koptu. Makine yokuş aşağıya kayarak park halindeki 3 araca çarptı. 1'i öğrenci 2 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kaydedildi.

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takvim.com.tr
Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar yaşandı.

Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

HALAT KOPTU ORTALIK KARIŞTI

Olay, 27 Şubat'ta saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaat alanında yapılacak çalışma için işçiler, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesine halat bağlayarak kepçeyle çekmek istedi.

Kağıthane'de fore kazık makinesini çeken halat koptu

Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

Çalışmaların başlamasının ardından kepçe makineyi çekmek için harekete geçti. Makine tam alanın girişine çekildiği sırada halat büyük bir gürültüyle koptu.

Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

Operatör Abdülcelil Bakış'ın (46) kontrolünden çıkan makine metrelerce aşağıya kaymaya başladı. Makine kayarken kopan halat iki işçinin yaralanmasına neden oldu.

Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

3 ARACA ÇARPTI ZOR DURDU

Makine ise park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yokuşun başında durdu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı tamirci Erdoğan Önder (44) ve öğrenci S.G. (15) ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda operatör Abdülcelil Bakış ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

Kaza nedeniyle makinenin çarptığı araçlarda hasar oluştu.

Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

KAZA KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada
Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada