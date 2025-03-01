Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü: Fore kazık makinesini çeken halat koptu! O anlar kamerada
İstanbul Kağıthane'de kepçeyle inşaat alanına çekilen yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesinin bağlı olduğu halat koptu. Makine yokuş aşağıya kayarak park halindeki 3 araca çarptı. 1'i öğrenci 2 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kaydedildi.
takvim.com.tr
İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar yaşandı.
HALAT KOPTU ORTALIK KARIŞTI
Olay, 27 Şubat'ta saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaat alanında yapılacak çalışma için işçiler, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesine halat bağlayarak kepçeyle çekmek istedi.
Çalışmaların başlamasının ardından kepçe makineyi çekmek için harekete geçti. Makine tam alanın girişine çekildiği sırada halat büyük bir gürültüyle koptu.
Operatör Abdülcelil Bakış'ın (46) kontrolünden çıkan makine metrelerce aşağıya kaymaya başladı. Makine kayarken kopan halat iki işçinin yaralanmasına neden oldu.
3 ARACA ÇARPTI ZOR DURDU
Makine ise park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yokuşun başında durdu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı tamirci Erdoğan Önder (44) ve öğrenci S.G. (15) ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.