Denizli’de ikinci Narin Güran vakası! 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'e ne oldu? Ekipler her yerde arıyor

Tüm Türkiye, geçtiğimiz yıl ortadan kaybolan ve vahşice bir cinayete kurban giden ortaya çıkan Narin Güran'ın olayı ile sarsıldı. Henüz bu cinayet tam anlamıyla aydınlanmamışken, Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in evinin önünde oynadığı sırada kayıplara karıştığı öğrenildi. Ailesinin ihbarı üzerine küçük kızı bulmak için çalışma başlatıldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 09:57 Paylaş







Türkiye, geçtiğimiz yıl Narin Güran cinayeti ile sarsıldı. Aniden ortadan kaybolan ve vahşi bir cinayete kurban giden küçük Narin'in acısı daha henüz tazeyken, Denizli'den kötü bir haber daha geldi.

Denizli'nin Hozan İlçesi'ndeki Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen öğlen saatlerinde kayboldu. Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minik Nazlı için ekipler seferber oldu

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada Nazlı Şeşen'in bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demiryolu üzerinde yürüdüğü ardından ortadan kaybolduğu belirlendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kamera görüntülerinde demiryolu üzerinde yürürken, Aksu deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girerek arama çalışması başlattı.