Adetliyken sure, dua okunur mu? Regl döneminde salavat çekilir mi?
Adet dönemi, İslam'da kadınların belirli ibadetleri yerine getirmelerine kısıtlamalar getiren bir durumdur. Özellikle, adetliyken Kur'an-ı Kerim'e doğrudan dokunmak veya Kur'an okumak konusunda bazı sınırlamalar vardır. Peki adetliyken hangi sureler okunur? İşte Diyanet'in açıklamaları.
takvim.com.tr
Adet döneminde (regl) kadınların ibadetlerinde bazı kısıtlamalar bulunmakla birlikte, dua etmekte herhangi bir engel yoktur.
Diyanet'e göre, kadınlar bu dönemde Allah'a yönelerek dua edebilir ve manevi olarak Allah'a yakınlaşabilirler. Peki regl döneminde salavat çekilir mi? İşte konuya dair bilinmesi gerekenler…
ADETLİYKEN SURE OKUNUR MU?
↪ Bu konu mezhepler arasında bazı farklılıklar gösterebilir.
dua ve zikir amacıyla, adet veya lohusalık halindeki kadınların belirli ayetleri okuyabileceğini kabul etmektedir. Şafiiler ayrıca, bu ayetlerin telaffuz edilmeden, sadece zihnen okunmasını da caiz görmektedir (Serahsî, el-Mebsût, 3/152; Şirbînî, Muğni'l-muhtac, 1/290). Hanbelîler ise, Kur'an okuma amacı olmaksızın zikirlerin yapılabileceğini belirtmişlerdir. Hanefi ve Şafii mezhepleri,
ADETLİYKEN KUR'AN-I KERİM OKUNUR MU?
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, adetli ve lohusa kadınlar da cünüp gibi Kur'an-ı Kerim'i doğrudan okuyamazlar. Bu konu, Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre İslam âlimlerinin farklı görüşler sunduğu bir mesele olup, genellikle Hz. Peygamber'in hadislerine dayandırılmaktadır. Bir hadisinde, "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz" (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurulmuştur. Ayrıca Hz. Ali de, "Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur'ân okurdu" demiştir (Tirmizî, Tahâret, 111).
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ise iki farklı görüş bulunmaktadır. Bazı Malikiler, adetli kadınların eğitim amacıyla Mushaf'a dokunabileceği ve Kur'an'ı okuyabileceği görüşünü benimsemişlerdir (Desûkî, Hâşiye, 1/174). Günümüzde bu görüş, özellikle Kur'an eğitiminin devam etmesi adına tercih edilebilir. Ancak, ihtilaftan kaçınmak için adetli kadınların, eğitim sürecinde dinleme yöntemiyle veya yazılı metinlere bakarak öğrenmeleri de önerilen bir alternatiftir. Maliki mezhebinde
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ADETLİYKEN DUA OKUNUR MU?
↪ Adetli veya lohusalık halindeki kadınlar, dua etmekte herhangi bir engel ile karşılaşmazlar. Bu dönemde zikir ve dua anlamı taşıyan bazı ayetleri okuyabilirler.