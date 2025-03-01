takvim-logo

Adetliyken sure, dua okunur mu? Regl döneminde salavat çekilir mi?

Adet dönemi, İslam'da kadınların belirli ibadetleri yerine getirmelerine kısıtlamalar getiren bir durumdur. Özellikle, adetliyken Kur'an-ı Kerim'e doğrudan dokunmak veya Kur'an okumak konusunda bazı sınırlamalar vardır. Peki adetliyken hangi sureler okunur? İşte Diyanet'in açıklamaları.

author-1
takvim.com.tr
Adetliyken sure, dua okunur mu? Regl döneminde salavat çekilir mi?

Adet döneminde (regl) kadınların ibadetlerinde bazı kısıtlamalar bulunmakla birlikte, dua etmekte herhangi bir engel yoktur. Diyanet'e göre, kadınlar bu dönemde Allah'a yönelerek dua edebilir ve manevi olarak Allah'a yakınlaşabilirler. Peki regl döneminde salavat çekilir mi? İşte konuya dair bilinmesi gerekenler…

Adetliyken sure, dua okunur mu? Regl döneminde salavat çekilir mi?

ADETLİYKEN SURE OKUNUR MU?

↪ Bu konu mezhepler arasında bazı farklılıklar gösterebilir. Hanefi ve Şafii mezhepleri, dua ve zikir amacıyla, adet veya lohusalık halindeki kadınların belirli ayetleri okuyabileceğini kabul etmektedir. Şafiiler ayrıca, bu ayetlerin telaffuz edilmeden, sadece zihnen okunmasını da caiz görmektedir (Serahsî, el-Mebsût, 3/152; Şirbînî, Muğni'l-muhtac, 1/290). Hanbelîler ise, Kur'an okuma amacı olmaksızın zikirlerin yapılabileceğini belirtmişlerdir.

Adetliyken sure, dua okunur mu? Regl döneminde salavat çekilir mi?

ADETLİYKEN KUR'AN-I KERİM OKUNUR MU?

Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, adetli ve lohusa kadınlar da cünüp gibi Kur'an-ı Kerim'i doğrudan okuyamazlar. Bu konu, İslam âlimlerinin farklı görüşler sunduğu bir mesele olup, genellikle Hz. Peygamber'in hadislerine dayandırılmaktadır. Bir hadisinde, "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz" (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurulmuştur. Ayrıca Hz. Ali de, "Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur'ân okurdu" demiştir (Tirmizî, Tahâret, 111).

Adetliyken sure, dua okunur mu? Regl döneminde salavat çekilir mi?

Maliki mezhebinde ise iki farklı görüş bulunmaktadır. Bazı Malikiler, adetli kadınların eğitim amacıyla Mushaf'a dokunabileceği ve Kur'an'ı okuyabileceği görüşünü benimsemişlerdir (Desûkî, Hâşiye, 1/174). Günümüzde bu görüş, özellikle Kur'an eğitiminin devam etmesi adına tercih edilebilir. Ancak, ihtilaftan kaçınmak için adetli kadınların, eğitim sürecinde dinleme yöntemiyle veya yazılı metinlere bakarak öğrenmeleri de önerilen bir alternatiftir.

2025 İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adetliyken sure, dua okunur mu? Regl döneminde salavat çekilir mi?

ADETLİYKEN DUA OKUNUR MU?

↪ Adetli veya lohusalık halindeki kadınlar, dua etmekte herhangi bir engel ile karşılaşmazlar. Bu dönemde zikir ve dua anlamı taşıyan bazı ayetleri okuyabilirler.

Adetliyken sure, dua okunur mu? Regl döneminde salavat çekilir mi?

↪ Ayrıca kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, istiğfar ve salavat-ı şerife gibi ifadeleri zikredebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarını inceleyip okuyabilirler. İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtar adlı eserinde ve Şirbini, Muğni'l-Muhtac'da (1/290) bu konuda açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, İbn Nüceym'in el-Bahr'ında da (1/209-211) kadınların bu tür ibadetleri yapabilecekleri belirtilmiştir.

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adetliyken sure, dua okunur mu? Regl döneminde salavat çekilir mi?

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)