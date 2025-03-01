Adetliyken sure, dua okunur mu? Regl döneminde salavat çekilir mi?

ADETLİYKEN KUR'AN-I KERİM OKUNUR MU?

↪ Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, adetli ve lohusa kadınlar da cünüp gibi Kur'an-ı Kerim'i doğrudan okuyamazlar. Bu konu, İslam âlimlerinin farklı görüşler sunduğu bir mesele olup, genellikle Hz. Peygamber'in hadislerine dayandırılmaktadır. Bir hadisinde, "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz" (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurulmuştur. Ayrıca Hz. Ali de, "Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur'ân okurdu" demiştir (Tirmizî, Tahâret, 111).