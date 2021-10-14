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Balıkçılardan Marmara'da rekor! 600 bin kilo hamsiyi saatler içinde yakalandı

Gemlik körfezine büyük hamsi sürüsü girdiği haberini alan balıkçılar, büyük teknelerle 600 ton hamsiyi saatler içinde yakaladı. Bu zamana kadar körfezde bu kadar kalabalık balıkçı teknesi görmediklerini ifade eden vatandaşlar, "Çok büyük hamsi sürüsü geldiğini söylediler. Balıkçılar da peşinden gelip tonlarca hamsiyi yakaladı" diye konuştu. Haberin detayları..

İHA
14.10.2021 14:19 - Son Güncelleme: 14.10.2021 14:35
Balıkçılardan Marmara’da rekor! 600 bin kilo hamsiyi saatler içinde yakalandı

Marmara'da deniz salyasının (Müsilaj) sona ermesiyle birlikte balık bolluğu yaşanıyor.

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Balıkçılardan Marmara’da rekor! 600 bin kilo hamsiyi saatler içinde yakalandı

Mudanya ilçesi açıklarında vatandaşlar denizde 40 tane alamana balıkçı teknesini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Balıkçılardan Marmara’da rekor! 600 bin kilo hamsiyi saatler içinde yakalandı

Bu zamana kadar bu kadar kalabalık tekneyi Mudanya açıklarında görmeyen vatandaşlar, meraklı gözlerle balıkçıları izledi.

Balıkçılardan Marmara’da rekor! 600 bin kilo hamsiyi saatler içinde yakalandı

Gemlik körfezine yüzlerce ton hamsi sürüsünün girdiğini haber alan balıkçılar, tekneleriyle körfeze akın etti.

Balıkçılardan Marmara’da rekor! 600 bin kilo hamsiyi saatler içinde yakalandı

Hemen sürünün bulunduğu alanlara ağlarını atan balıkçılar, tonlarca hamsiyi teklerine kısa sürede çekti.

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