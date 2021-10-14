Balıkçılardan Marmara'da rekor! 600 bin kilo hamsiyi saatler içinde yakalandı
Gemlik körfezine büyük hamsi sürüsü girdiği haberini alan balıkçılar, büyük teknelerle 600 ton hamsiyi saatler içinde yakaladı. Bu zamana kadar körfezde bu kadar kalabalık balıkçı teknesi görmediklerini ifade eden vatandaşlar, "Çok büyük hamsi sürüsü geldiğini söylediler. Balıkçılar da peşinden gelip tonlarca hamsiyi yakaladı" diye konuştu. Haberin detayları..
14.10.2021 14:19
- Son Güncelleme: 14.10.2021 14:35
Mudanya ilçesi açıklarında vatandaşlar denizde 40 tane alamana balıkçı teknesini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Bu zamana kadar bu kadar kalabalık tekneyi Mudanya açıklarında görmeyen vatandaşlar, meraklı gözlerle balıkçıları izledi.
Gemlik körfezine yüzlerce ton hamsi sürüsünün girdiğini haber alan balıkçılar, tekneleriyle körfeze akın etti.