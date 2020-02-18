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Baharın müjdecisi geliyor! Cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?

2020 cemre tarihleri için araştırmalar başladı. İstanbul'da birkaç gündür güneşli havanın etkili olması vatandaşlarda cemre olayını akıllara getirdi. Bilindiği üzere üç aşamada gerçekleşen cemrenin ilki havaya düşüyor ve bu olay Şubat ayında gerçekleşiyor. Baharın müjdecisi cemre için geri sayım başladı. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?

18.02.2020 12:05 - Son Güncelleme: 18.02.2020 12:05
Baharın müjdecisi geliyor! Cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?

Cemreler ne zaman düşüyor? Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar cemrelerin hangi tarihlerde düşeceğini araştırmaya başladılar. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve ateş kor gibi anlamlara gelen cemrenin ilki için geri sayım başladı. Peki, Baharın müjdecisi geliyor! Cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte cevaplar...

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Baharın müjdecisi geliyor! Cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

Baharın müjdecisi geliyor! Cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?

İşte 2020 cemre tarihleri:

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Baharın müjdecisi geliyor! Cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?

CEMRE NEDİR?

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

Baharın müjdecisi geliyor! Cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

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