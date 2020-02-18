Cemreler ne zaman düşüyor? Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar cemrelerin hangi tarihlerde düşeceğini araştırmaya başladılar. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve ateş kor gibi anlamlara gelen cemrenin ilki için geri sayım başladı. Peki, Baharın müjdecisi geliyor! Cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte cevaplar...