Baharın müjdecisi geliyor! Cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?
2020 cemre tarihleri için araştırmalar başladı. İstanbul'da birkaç gündür güneşli havanın etkili olması vatandaşlarda cemre olayını akıllara getirdi. Bilindiği üzere üç aşamada gerçekleşen cemrenin ilki havaya düşüyor ve bu olay Şubat ayında gerçekleşiyor. Baharın müjdecisi cemre için geri sayım başladı. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?
18.02.2020 12:05
- Son Güncelleme: 18.02.2020 12:05
Cemreler ne zaman düşüyor? Soğuk havalardan bunalan vatandaşlar cemrelerin hangi tarihlerde düşeceğini araştırmaya başladılar. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve ateş kor gibi anlamlara gelen cemrenin ilki için geri sayım başladı. Peki, Baharın müjdecisi geliyor! Cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte cevaplar...
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