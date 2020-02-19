Aslan ve kaplanın karşılaşması şoke etti! Sonu inanılmaz (Aslan Kaplan kavgası)

İkisi de zekidir. nette mevcut bir video var aslanın kaplanı öldürdüğü. buraya koymayacağım linkini. bir çukurda kavga ediyorlar ve sonunda kaplan oluyor. kaplan pek fully grown değil gibi ama yavru falan da değil. işte olay da burada zaten. çıkışı olmayan bir çukur . aslan ya ölecek, ya öldürecek. işte aradığı sebep bu. eğer gidebileceği bir yer olsa idi eminim ki bu kavgayı yapmazdı. zira sapık ve beyinsiz çinliler bu hayvanları aynı ortamlarda yaşamaya zorluyorlar ve videolarda görüldüğü gibi kaplanlar daha saldırgan. çünkü doğası bu. her şeyi tehdit olarak algılıyor.



