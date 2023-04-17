Kadir Gecesi'nin hükmü nedir? Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi? Bu geceye has ibadetler var mıdır?
İslam aleminin en kıymetli gecesinde mümin gönüllere huzur ve esenlik vadedilir. Peki, Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi? Kadir Gecesi'nin hükmü nedir? Bu geceye has ibadetler var mıdır? İşte detaylar...
Sema kapılarının açılacağı, tövbe ve duaların kabul olduğu gece olarak bilinen bu gecede Müslümanlar ibadetlerini yerine getirecek. Dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Peki, Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi? Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı mıdır? İşte detaylar...
ANLAM VE ÖNEMİ
💠 Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin edilen Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenmiştir.
💠Kadir gecesi, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, mağfiret kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gündür.
💠Kadir kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlar taşır. Bu yönüyle ele alındığında, bir "hüküm gecesi", "şerefi yüce bir gece" olduğu anlaşılır. Kur'an- Kerim'in nazil olmaya başlanmasının bu geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek için bu isim verilmiştir.
Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi?
💠 Yüce Allah, cehalet, zulüm ve şirkin dipsiz karanlığını İslam'ın nuru ile aydınlatmak, kullarını ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirdi.
💠 Peygamberimiz aracılığıyla Yüce Kitabımızın gönderilmesi, Cenab-ı Hakk'ın kullarına en büyük lütfudur. Çünkü bu Mushaf, kıyamete kadar insanlara doğru ve yanlışı gösterecektir.
💠 Kur'an-ı Kerim, hak ile batılı ayırt eden, insanlığın yolunu kıyamete kadar aydınlatan, okunması ibadet olan Furkan'dır.
💠 Kur'an'ın yüceliğinden dolayı indirildiği ay, on bir ayın sultanı, nazil olduğu gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olarak adlandırılır.
💠 Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça zikredilen yegâne gündür.
💠Duhan suresinin 3. ayet-i kerimesinde "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" buyurularak Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günün bereketli, hayırlı, uğurlu ve önemli olduğu açıkça ifade edilir.
💠Kadir Gecesi, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne "es-Selâm" esması ile tecelli ettiği, Müslümanların gönüllerine huzur ve esenlik vadettiği mukaddes gündür. İzzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir.
💠 İnançsız ve ihlâssız yapılacak herhangi bir ibadetin kıymeti yoktur. Bundan dolayıdır ki değerine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihyâ eden müminlerin, geçmiş günahlarından arınacağı müjdelenmiştir.