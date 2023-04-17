Kadir Gecesi’nin hükmü nedir? Kur’an-ı Kerim neden Kadir Gecesi’nde indirildi? Bu geceye has ibadetler var mıdır?

💠Duhan suresinin 3. ayet-i kerimesinde "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" buyurularak Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günün bereketli, hayırlı, uğurlu ve önemli olduğu açıkça ifade edilir.

💠Kadir Gecesi, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne "es-Selâm" esması ile tecelli ettiği, Müslümanların gönüllerine huzur ve esenlik vadettiği mukaddes gündür. İzzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir.

💠 İnançsız ve ihlâssız yapılacak herhangi bir ibadetin kıymeti yoktur. Bundan dolayıdır ki değerine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihyâ eden müminlerin, geçmiş günahlarından arınacağı müjdelenmiştir.