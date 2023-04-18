RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Fotoğrafta saklı 7 nesneyi bulan 100 kişiden 1'i olabilirsiniz! Sosyal medyayı sallayan IQ testi: 1 dakika dolmadan bulamayanlar çıldıracak!

Fotoğrafta saklı 7 nesneyi bulan 100 kişiden 1'i olabilirsiniz! Sosyal medyayı sallayan IQ testi: 1 dakika dolmadan bulamayanlar çıldıracak!

Sosyal medyayı sallayan IQ testi geldi. Fotoğrafta saklı 7 nesneyi bulan 100 kişiden 1'i olabilirsiniz. 1 dakika dolmadan bulamayanlar çıldırıyor. Görsel bulmacalar pek çok kişi tarafından sevilen ve zihin egzersizi yapmak için kullanılan araçlar olarak tanımlanıyor. Bunun nedeni ise görsel bulmacaların konsantrasyon seviyesini arttırma ve zihni keskinleştirme etkisi oluyor. Şimdi sizlere üstün zekalı olarak nitelendirilebileceğiniz bir görsel bulmaca sunuyoruz. Bir dağ tırmanışı resminde yer alan 8 gizli nesneyi tespit etmenizi gerektiriyor.

18.04.2023 08:36 - Son Güncelleme: 18.04.2023 08:38
Fotoğrafta saklı 7 nesneyi bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz! Sosyal medyayı sallayan IQ testi:1 dakika dolmadan bulamayanlar çıldıracak!

IQ testleri birçok insanın zekalarını ölçmek için kullandığı araçlardan birisi olarak öne çıkıyor. Ancak IQ testleri sıklıkla sıkıcı ve zaman alıcı olabiliyor. Bu nedenle daha eğlenceli ve interaktif bir yaklaşım arayışı içinde olanlar için görsel bulmacalar mükemmel bir seçenek olabiliyor. Bu kapsamda sizlere üstün zekalı olarak nitelendirilebileceğiniz ve zihninizi keskinleştirebileceğiniz bir görsel bulmaca sunuyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fotoğrafta saklı 7 nesneyi bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz! Sosyal medyayı sallayan IQ testi:1 dakika dolmadan bulamayanlar çıldıracak!

FOTOĞRAFTA SAKLI 7 NESNEYİ BULAN 100 KİŞİDEN 1'İ OLABİLİRSİNİZ

Bu nesneler arasında mum, şemsiye, kitap, şişe, timsah, armut ve tüy yer alıyor.

Fotoğrafta saklı 7 nesneyi bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz! Sosyal medyayı sallayan IQ testi:1 dakika dolmadan bulamayanlar çıldıracak!

Dağ tırmanışı görüntüsündeki 7 gizli nesneyi bulmak için resme dikkatli bir şekilde bakmanız gerekmektedir. İşte bu gizli nesnelerin yerleri:

Fotoğrafta saklı 7 nesneyi bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz! Sosyal medyayı sallayan IQ testi:1 dakika dolmadan bulamayanlar çıldıracak!

Mum

Mum resmin ortasındaki dağlarda gizlenmiştir.

Fotoğrafta saklı 7 nesneyi bulan 100 kişiden 1’i olabilirsiniz! Sosyal medyayı sallayan IQ testi:1 dakika dolmadan bulamayanlar çıldıracak!

Şemsiye

Şemsiye görüntünün sağ tarafında dağda gizlidir.

SON DAKİKA