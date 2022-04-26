KADİR GECESİ MESAJLARI 2022 RESİMLİ YENİ | 27 Nisan Kadir Gecesi kısa ve öz, anlamlı, duygulu ne güzel sözler! Hareketli GİFLİ FACEBOOK WHATSAP!

KISA VE ÖZ, ANLAMLI, DUYGULU EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kadir Gecesi eller semaya, gönüller duaya, gözler nurlara dönsün... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

En hayırlı gecelerden birinde, benim için de dua etmeyi unutma kardeşim... Dualarda buluşalım. Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Kadir Gecesi güneş asılı kalır gökte, nurla dolar her köşe... Kadir Gecesi ışığınız bol olsun, dualarınız kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi af gecesidir, barış gecesidir, dua gecesidir. Her gece aynı ferahlık gönlünüzde olsun, Kadir Geceniz kutlu olsun...

İste, verir... Af dile, eder... Tövbe et, affeder... Allah içinizden geçen her dileği hayırlısı ile kabul etsin. Gönlünüzdeki tüm güzellikler bu geceye semaya ersin. Hayırlı geceler, Kadir Geceniz mübarek olsun.