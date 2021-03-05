Kadınların yeni gözdesi! Hava çiçeğinin tanesi 9-100 TL arasında satılıyor
Antalya'da bir tarım firması tarafından ithal edilen ve toprağa ihtiyaç duymayan "hava çiçeği" kadınların gözdesi oldu. Topraksız olduğu için ev ortamında dekoratif olarak tercih edilen hava çiçeğinin tanesi 9 TL ile 100 TL arasında satılıyor.
05.03.2021 09:27
- Son Güncelleme: 05.03.2021 09:44
Antalya'da dekoratif çiçekler üzerine üretim ve dağıtım yapan Ün Tarım Çiçekçilik'in, yurt dışından fide olarak getirilip yetiştirdiği hava çiçeği (Tillandsia), kadınların yeni gözde çiçeği oldu. 10 bin adet yetiştirilerek değişik dekoratif eşyaların içine konularak satışı yapılan hava çiçeği, toprağa ihtiyaç duymaması nedeniyle böceklenme, sineklenme ve hastalanma riski bulunmuyor.