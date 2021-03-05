Kadınların yeni gözdesi! Hava çiçeğinin tanesi 9-100 TL arasında satılıyor

Antalya'da bir tarım firması tarafından ithal edilen ve toprağa ihtiyaç duymayan "hava çiçeği" kadınların gözdesi oldu. Topraksız olduğu için ev ortamında dekoratif olarak tercih edilen hava çiçeğinin tanesi 9 TL ile 100 TL arasında satılıyor.

05.03.2021 09:27 - Son Güncelleme: 05.03.2021 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





