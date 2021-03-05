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Kadınların yeni gözdesi! Hava çiçeğinin tanesi 9-100 TL arasında satılıyor

Antalya'da bir tarım firması tarafından ithal edilen ve toprağa ihtiyaç duymayan "hava çiçeği" kadınların gözdesi oldu. Topraksız olduğu için ev ortamında dekoratif olarak tercih edilen hava çiçeğinin tanesi 9 TL ile 100 TL arasında satılıyor.

05.03.2021 09:27 - Son Güncelleme: 05.03.2021 09:44
Kadınların yeni gözdesi! Hava çiçeğinin tanesi 9-100 TL arasında satılıyor

Antalya'da dekoratif çiçekler üzerine üretim ve dağıtım yapan Ün Tarım Çiçekçilik'in, yurt dışından fide olarak getirilip yetiştirdiği hava çiçeği (Tillandsia), kadınların yeni gözde çiçeği oldu. 10 bin adet yetiştirilerek değişik dekoratif eşyaların içine konularak satışı yapılan hava çiçeği, toprağa ihtiyaç duymaması nedeniyle böceklenme, sineklenme ve hastalanma riski bulunmuyor.

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Kadınların yeni gözdesi! Hava çiçeğinin tanesi 9-100 TL arasında satılıyor

Firma sahibi Haydar Bülent Yıldırım, hava çiçeğinin İspanya'dan geldiğini, yosun familyasının bir üyesi olduğunu anlattı. Hava çiçeğiyle kadınların yeni yeni tanıştığını söyleyen Yıldırım, topraksız çiçeklerin avantajlı yanlarını şöyle anlattı:

Kadınların yeni gözdesi! Hava çiçeğinin tanesi 9-100 TL arasında satılıyor

"Hava çiçeği, yosun familyasından bir çiçek. Toprağa hiç ihtiyacı yok. Sadece haftada birkaç kez fısfıs su ile yaşayabiliyor. Uzayıp giden, çok güzel bir dekoratif çiçek.

Kadınların yeni gözdesi! Hava çiçeğinin tanesi 9-100 TL arasında satılıyor

Topraksız olduğu için gübre ihtiyacı da olmuyor. Bununla birlikte sineklenme ile hastalanma riski hiç yok. Bu ürün bize fide olarak İspanya'dan geliyor.

Kadınların yeni gözdesi! Hava çiçeğinin tanesi 9-100 TL arasında satılıyor

Hava çiçeğinin üretimini yapıp dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İlk parti olarak 10 bin adet yetiştirdik. Her yeni üretim bandında bu sayı artacak.

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