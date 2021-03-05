150 yıllık mesleğiyle sabun üretiyor! Kilosunu 15 TL'den satıyor

"ZEYTİNYAĞLI SABUNLARA SON YILLARDA İLGİ ARTTI"

Yaklaşık 30 yıldır sabun üretimi yaptığını belirten Ali İhsan Bayram, "Bu işi babamdan, babam da dedemden öğrenmiş. Bu meslek ailemizde 150 yıldan beri var. Sabunu kendi evimde üretiyorum. Talep olursa, sipariş üzerine gidip yerinde de üretim yaptığım oluyor.