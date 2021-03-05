150 yıllık mesleğiyle sabun üretiyor! Kilosunu 15 TL'den satıyor
Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali İhsan Bayram, 150 yıllık ata mesleğini sürdürüyor ve eski usul zeytinyağlı sabun üretiyor. Bayram, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine kilosu 12-15 TL arasında sabunları gönderiyor. Randevu sistemiyle çalışan üretici sipariş üzerine günlü 200 TL yevmiyeyle sabun yapıyor.
Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan Bayram, ata mesleği sabunculuğu yıllardır sürdürüyor. Bayram, ağaçların dibine dökülen zeytinlerden yapılan ve yüksek asitli olduğu için yemeklerde tercih edilmeyen zeytinyağlarını kazanlarda 7 saat boyunca 100 dereceyi bulan sıcaklıkta kaynatıp, içine sadece kostik ilave ederek, kalıplara döküyor.
"ZEYTİNYAĞLI SABUNLARA SON YILLARDA İLGİ ARTTI"
Yaklaşık 30 yıldır sabun üretimi yaptığını belirten Ali İhsan Bayram, "Bu işi babamdan, babam da dedemden öğrenmiş. Bu meslek ailemizde 150 yıldan beri var. Sabunu kendi evimde üretiyorum. Talep olursa, sipariş üzerine gidip yerinde de üretim yaptığım oluyor.