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150 yıllık mesleğiyle sabun üretiyor! Kilosunu 15 TL'den satıyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali İhsan Bayram, 150 yıllık ata mesleğini sürdürüyor ve eski usul zeytinyağlı sabun üretiyor. Bayram, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine kilosu 12-15 TL arasında sabunları gönderiyor. Randevu sistemiyle çalışan üretici sipariş üzerine günlü 200 TL yevmiyeyle sabun yapıyor.

05.03.2021 09:02 - Son Güncelleme: 05.03.2021 09:08
150 yıllık mesleğiyle sabun üretiyor! Kilosunu 15 TL'den satıyor

Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan Bayram, ata mesleği sabunculuğu yıllardır sürdürüyor. Bayram, ağaçların dibine dökülen zeytinlerden yapılan ve yüksek asitli olduğu için yemeklerde tercih edilmeyen zeytinyağlarını kazanlarda 7 saat boyunca 100 dereceyi bulan sıcaklıkta kaynatıp, içine sadece kostik ilave ederek, kalıplara döküyor.

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150 yıllık mesleğiyle sabun üretiyor! Kilosunu 15 TL'den satıyor

Kuruması için 10 saat bekledikten sonra kestiği sabunları 5 ve 10 kilogramlık çuvallara dolduran Bayram, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine kilosunu 12 ile 15 TL arasında değişen fiyatlarla gönderiyor.

150 yıllık mesleğiyle sabun üretiyor! Kilosunu 15 TL'den satıyor

Tamamen doğal olan sabunları yapabilen çok az sayıda usta olduğunu belirten Bayram, randevulu sistemle ev ve iş yerlerine giderek, sipariş üzerine günlük 200 TL yevmiye karşılığında sabun yapıyor. Günde bir tondan fazla sabun ürettiğini belirten Bayram, sırrını kimseyle paylaşmadığını söylüyor.

150 yıllık mesleğiyle sabun üretiyor! Kilosunu 15 TL'den satıyor

"ZEYTİNYAĞLI SABUNLARA SON YILLARDA İLGİ ARTTI"
Yaklaşık 30 yıldır sabun üretimi yaptığını belirten Ali İhsan Bayram, "Bu işi babamdan, babam da dedemden öğrenmiş. Bu meslek ailemizde 150 yıldan beri var. Sabunu kendi evimde üretiyorum. Talep olursa, sipariş üzerine gidip yerinde de üretim yaptığım oluyor.

150 yıllık mesleğiyle sabun üretiyor! Kilosunu 15 TL'den satıyor

Zeytinyağı sabunu yaptırmak isteyen beni arayıp buluyor. Kimisi kendisi kullanmak kimisi de satmak için bana sabun ürettiriyor. Ürettiğimiz sabunu herkes kullanabilir. Eskiden çamaşırlar da bu sabunla yıkanırdı. Ancak çamaşır makinesi çıkınca fazla ilgi olmamaya başladı.

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