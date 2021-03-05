Atatürk'ün hiç yayınlanmamış bir fotoğrafı ortaya çıktı

TARİHİN BİR PARÇASI

Gülsevim Enson'a da fotoğrafın Antalya'nın önemli ailelerinden olan Manavuşak ailesinden merhum Havva Manavuşak (Tengiz) tarafından verildiğini anlatan Daş, "Havva Hanımın eşi ve Atatürk'ün ziyaret ettiği dönemde savcı veya hakim olan Tengiz tarafından bu fotoğrafın temin edildiğini bize ifade etti. Atatürk'ün gelip, 'Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir' dediği Antalya'ya ziyaretinin anlamlı bir fotoğrafı, anlamlı bir tarihe not düşüş. Böylelikle biz de bu tarihi değeri olan, manevi değerinin asla bedelinin ölçülemediği bu fotoğrafı derneğimizde koruma altına aldık ve gururla sergiliyoruz. Tarihin bir parçasına hep birlikte tanığız" diye konuştu.