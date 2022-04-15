Çıplak videolarını yayınlamıştı! Hanım Ağa lakaplı Güniz Akkuş’a şok! "Şehri terk etmezsen rezil ederim"
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, liderliğini 'Hanım Ağa' lakaplı Güniz Akkuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri Güniz Akkuş tutuklanmıştı. Hanım Ağa kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinin çıplak görüntülerini yayınlayınca başına iş aldı. Genç adam Güniz Akkuş'a dava açtı.
Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istediği için tehdit ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri süren 'Hanım Ağa' lakaplı Güniz Akkuş, evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımlarıyla huzurunu bozan eski sevgilisini savcılığa ihbar etmişti.
Bu kez Fırat Ş., savcılığa başvurarak Güniz Akkuş'un özel ve çıplak görüntülerini sosyal medya üzerinden ifşa ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Fırat Ş., tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Güniz Akkuş'un gönül bağı kurarak ailesi ve kendisinden faydalandığını anlattı. Madde ve manevi olarak kendisinin kullanıldığını belirtti.
Fırat Ş., daha sonra Güniz Akkuş'un sosyal medya hesaplarından hakkında şoförü olduğu iddialarını yaydığını anneannesinden hacca gideceği iddiasıyla paralar aldığını belirtti.
Güniz Akkuş'un iftiraları sonrası psikolojik bir çöküntü yaşadığını anlatan Fırat Ş., 'Sosyal medya hesaplarından beni şoförü olarak tanıttı. Hakkımda uyuşturucu madde kullandığım ve şehri terk etmezsem beni rezil edeceğine yönelik tehditlerde bulundu.