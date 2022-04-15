Çıplak videolarını yayınlamıştı! Hanım Ağa lakaplı Güniz Akkuş’a şok! "Şehri terk etmezsen rezil ederim"

Güniz Akkuş'un iftiraları sonrası psikolojik bir çöküntü yaşadığını anlatan Fırat Ş., 'Sosyal medya hesaplarından beni şoförü olarak tanıttı. Hakkımda uyuşturucu madde kullandığım ve şehri terk etmezsem beni rezil edeceğine yönelik tehditlerde bulundu.