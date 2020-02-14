Kadınlar sarımsak yiyen erkeklerden hoşlanıyor! 14 Şubat'ta en çok mutlu eden hediye...
Kimileri fazlasıyla önem veriyor, kimisi gerekli bile görmüyor. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. 14 Şubat aşkı ve sevgiyi ifade etmenin bir yolu haline gelmişken aşk pazarı canlandı. Sevgililer günü dolayısıyla indirimler yapılıyor, çiçek tezgahları kuruluyor. İşin bir de yalnızlar boyutu var. 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında yapılan bir araştırma ortaya ilginç sonuçlar koydu. Bu araştırmaya göre kadınlar sarımsak yiyen erkeklerden hoşlanıyor. diğer bir yanda da hiç ummadığınız bir hediye en çok mutlu edenler arasında.
14.02.2020 10:55
- Son Güncelleme: 14.02.2020 11:03
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