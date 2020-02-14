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Kadınlar sarımsak yiyen erkeklerden hoşlanıyor! 14 Şubat'ta en çok mutlu eden hediye...

Kimileri fazlasıyla önem veriyor, kimisi gerekli bile görmüyor. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. 14 Şubat aşkı ve sevgiyi ifade etmenin bir yolu haline gelmişken aşk pazarı canlandı. Sevgililer günü dolayısıyla indirimler yapılıyor, çiçek tezgahları kuruluyor. İşin bir de yalnızlar boyutu var. 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında yapılan bir araştırma ortaya ilginç sonuçlar koydu. Bu araştırmaya göre kadınlar sarımsak yiyen erkeklerden hoşlanıyor. diğer bir yanda da hiç ummadığınız bir hediye en çok mutlu edenler arasında.

14.02.2020 10:55 - Son Güncelleme: 14.02.2020 11:03
Kadınlar sarımsak yiyen erkeklerden hoşlanıyor! 14 Şubat'ta en çok mutlu eden hediye...

Sevginin günü olmaz ama 14 Şubat sevginin günü olarak kutlanıyor. Tabi durum böyle olunca aşk pazarı ekonomisi indirimler ve kampanyalarla canlanıyor.

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Kadınlar sarımsak yiyen erkeklerden hoşlanıyor! 14 Şubat'ta en çok mutlu eden hediye...

Posta'nın haberine göre, 14 Şubat dolayısıyla yapılan bir araştırma ilginç bir takım sonuçları ortaya koydu. Bunların en başında da kadınların çekici bulduğu erkek kriterleri geliyor. İşte birbirinden garip araştırma sonuçları:

Kadınlar sarımsak yiyen erkeklerden hoşlanıyor! 14 Şubat'ta en çok mutlu eden hediye...

İşte erkeklerde cazibe kriterleri:

Birkaç günlük kirli sakal karizmayı yükseltiyor. Fazlası güvensiz ve pasaklı bulunuyor.

Kadınlar sarımsak yiyen erkeklerden hoşlanıyor! 14 Şubat'ta en çok mutlu eden hediye...

Yüzünde yara izi olan erkek beğeniliyor. Çünkü bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu etkisi uyandırıyor.

Kadınlar sarımsak yiyen erkeklerden hoşlanıyor! 14 Şubat'ta en çok mutlu eden hediye...

Sosyal medyada selfie paylaşmayan erkekler özgüvenli bulunuyor.

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