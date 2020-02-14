İlk cemre havaya ne zaman düşecek? Milyonlarca vatandaş havaların ısınmasını ifade eden cemre düşme olayı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Cemre düşmesi ile birlikte yaz mevsiminin geldiği bilinir. Cemre olayı üç aşamadan oluşur ve ilki havaya düşer. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri...