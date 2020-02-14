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Cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri

Cemreler ne zaman düşüyor? Cemre, havaların ısınması anlamına geliyor. Cemre düşme olayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Şubat ayında gündeme geldi. Bilindiği üzere cemrenin Türkçe karşılığı "ateş" ya da "kor" anlamlarını ifade ediyor. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri...

14.02.2020 14:30 - Son Güncelleme: 14.02.2020 14:30
Cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? Milyonlarca vatandaş havaların ısınmasını ifade eden cemre düşme olayı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Cemre düşmesi ile birlikte yaz mevsiminin geldiği bilinir. Cemre olayı üç aşamadan oluşur ve ilki havaya düşer. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri...

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Cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

Cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri

CEMRE HAVAYA NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

Cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri

CEMRE SUYA NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri

CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

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