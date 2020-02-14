Cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri
Cemreler ne zaman düşüyor? Cemre, havaların ısınması anlamına geliyor. Cemre düşme olayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Şubat ayında gündeme geldi. Bilindiği üzere cemrenin Türkçe karşılığı "ateş" ya da "kor" anlamlarını ifade ediyor. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri...
14.02.2020 14:30
- Son Güncelleme: 14.02.2020 14:30
İlk cemre havaya ne zaman düşecek? Milyonlarca vatandaş havaların ısınmasını ifade eden cemre düşme olayı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Cemre düşmesi ile birlikte yaz mevsiminin geldiği bilinir. Cemre olayı üç aşamadan oluşur ve ilki havaya düşer. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri...
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