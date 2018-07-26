Kadınlar dikkat! Haşimato hastalığı sinsice ilerliyor

Haşimato Hastalığı Nedir?

Haşimato tiroidi, savunma sisteminin tiroid bezindeki bazı yapılara saldırdığı ve burada iltihaba neden olduğu otoimmün bir hastalıktır. Savunma sistemi normalde vücuda giren yabancı maddelere (virüs gibi) saldırarak, vücudu korur. Eğer bu sistem kendi sağlıklı hücrelerini yabancı gibi algılayıp bunlara saldırırsa, bir dizi hastalık ortaya çıkar. Bu hastalıklara otoimmün hastalıklar denmektedir. Bu hastalıklar bağışıklık sisteminin hatalı yanıtı sonucu oluşurlar.

Haşimato hastalığında ise bağışıklık sistemi, tiroid bezine saldırmaktadır. Bu saldırıdaki temel savunma hücreleri lenfositlerdir. Bundan dolayı bu hastalığa kronik lenfositik tiroidit de denir.

Otoimmün hastalıklar genel olarak kadınlarda daha sık görülürler. Haşimato hastalığı, kadınlarda yaklaşık 7 kat daha sık görülmektedir.