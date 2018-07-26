Kadınlar dikkat! Haşimato hastalığı sinsice ilerliyor
Haşimato (hashimoto) hastalığı özellikle kadınlarda görülen bir çeşit tiroid hastalığıdır. Günümüz hastalığı olan haşimato hastalığı nedir, haşimato hastalığı nasıl tedavi edilir, haşimato hastalığı genetik midir, haşimato hastalığı neden olur, haşimato hastalığının belirtileri nelerdir,haşimato hastalığında beslenme alışkanlığı nasıl olmalıdır gibi merak edilen soruların hepsini sizin için yazımızda paylaştık. İşte Haşimato hastalığı ile ilgili tüm merak ettikleriniz...
"Haşimato hastalığı veya tıptaki adıyla Hashimoto tiroiditi, tiroid hormon eksikliği nedeniyle şikayetler oluşturan hormonal bir hastalıktır. Japon bilim adamı Akira Hashimoto tarafından tanımlandığı için bu ad verilmiştir. Hashimoto hastalığı, tiroid bezi yetmezliğine (hipotiroidi) yol açan bir hastalık olup tiroid bezi yetmezliğinin en önemli nedenidir.
Haşimato Hastalığı Nedir?
Haşimato tiroidi, savunma sisteminin tiroid bezindeki bazı yapılara saldırdığı ve burada iltihaba neden olduğu otoimmün bir hastalıktır. Savunma sistemi normalde vücuda giren yabancı maddelere (virüs gibi) saldırarak, vücudu korur. Eğer bu sistem kendi sağlıklı hücrelerini yabancı gibi algılayıp bunlara saldırırsa, bir dizi hastalık ortaya çıkar. Bu hastalıklara otoimmün hastalıklar denmektedir. Bu hastalıklar bağışıklık sisteminin hatalı yanıtı sonucu oluşurlar.
Haşimato hastalığında ise bağışıklık sistemi, tiroid bezine saldırmaktadır. Bu saldırıdaki temel savunma hücreleri lenfositlerdir. Bundan dolayı bu hastalığa kronik lenfositik tiroidit de denir.
Otoimmün hastalıklar genel olarak kadınlarda daha sık görülürler. Haşimato hastalığı, kadınlarda yaklaşık 7 kat daha sık görülmektedir.
Haşimato hastalığında ise bağışıklık sistemi, tiroid bezine saldırmaktadır. Bu saldırıdaki temel savunma hücreleri lenfositlerdir. Bundan dolayı bu hastalığa kronik lenfositik tiroidit de denir.
Otoimmün hastalıklar genel olarak kadınlarda daha sık görülürler. Haşimato hastalığı, kadınlarda yaklaşık 7 kat daha sık görülmektedir.
Savunma sisteminin saldırısı, tiroid bezinin yeterli hormon üretmesini genellikle engeller. Sonuçta tiroid hormon seviyeleri düşer yani hipotiroidi gelişir. Ayrıca bazı kişilerde bu iltihabi durum, tiroid bezinin büyümesine yani guatra neden olur.
Haşimato tiroidi (tiroiditi), hipotiroidinin en sık nedenidir.
HAŞİMATO HASTALIĞI NEDEN OLUR?
Haşimato hastalığının neden geliştiği tam olarak bilinmemektedir. Yani savunma sisteminin tiroid bezine saldırmasının nedeni tam olarak açıklanmamıştır. Ancak bu konuda çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. Bu faktörler hastalığın gelişme olasılığını arttırmaktadır. Haşimato tiroidi risk faktörleri;