Turkuaz taksilerde ücretlendirme nasıl oluyor?
Atatürk Havalimanı'nda bir süredir hizmet veren turkuaz ve lüks siyah taksiler, özellikle kalabalık seyahat eden yolcular için konforun yanı sıra güvenli bir seyahat imkanı da sunuyor.
26 Temmuz 2018 Perşembe, 13:06:23 Güncelleme: 14:41:08
Turkuaz taksilerde ücretlendirme nasıl oluyor?
Turkuaz taksilerde ücretlendirme nasıl oluyor?
Turkuaz taksilerde ücretlendirme nasıl oluyor?
Yolcuların memnuniyetine göre lüks taksilerin sayısının artırılabileceğini ifade eden Can, "Lüks siyah taksiler yeni havalimanında en az 100 tane olacak. Talebe göre bu araçlar daha da artacaktır." dedi. Can, Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOM) İstanbul'da hem sarı hem turkuaz hem de siyah taksilerin hizmet verebilmesi ve yolcuların bunları seçebilmesini istediklerini kaydetti.
Turkuaz taksilerde ücretlendirme nasıl oluyor?
"C", "D" ve "E" segmenti araçları vatandaşların rahatça seçmesi gerektiğini dile getiren Can, "Turkuazlarda tarife çok düşük. Esnaf, bunu mecburiyetten alıyor. Bunlarla diğer araçlar arasında hem fiyat farkı var, hem de maliyet çok yüksek. Onun için bunlar arasında ücret makasının da düzeltilmesini esnaf arkadaşlarımız adına istiyoruz." diye konuştu.
Turkuaz taksilerde ücretlendirme nasıl oluyor?
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