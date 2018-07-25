Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiyeden 3 yapı listeye girdi

Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 20:42:53 Güncelleme: 20:48:23
Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi
Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi
Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi
Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi
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