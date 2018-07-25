Yol Durumu

Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi

25 Temmuz 2018 Çarşamba, 20:42:53 Güncelleme: 20:48:23
Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi
  • 1
  • 30
Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiyeden 3 yapı listeye girdi

Dünyanın en görkemli ve en çok beğenilen yapıları belli oldu. Ranks verilerine göre Türkiye'den 3 yapı listeye girdi. İşte o liste (250 yapı içerisinden ilkleri ve Türkiye'den listeye girenleri derledik.

1.Taç Mahal

Bulunduğu yer:Uttar Pradesh, Hindistan

Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi
  • 2
  • 30
Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiyeden 3 yapı listeye girdi

2.Neuschwanstein Kalesi

Bulunduğu yer: Bavyera, Almanya

Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi
  • 3
  • 30
Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiyeden 3 yapı listeye girdi

3.Versay

Bulunduğu yer: Yvelines, France

Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi
  • 4
  • 30
Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiyeden 3 yapı listeye girdi

4.Milano Katedrali Duomo

Bulunduğu yer: Milano, İtalya

Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiye'den 3 yapı listeye girdi
  • 5
  • 30
Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiyeden 3 yapı listeye girdi

5.Mont Saint-Michel Kalesi

Bulunduğu yer: Normandiya, Fransa

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Sigarayı bırakmanın yolları neler? Sigarayı nasıl bırakırım?
Sigarayı bırakmanın yolları neler? Sigarayı nasıl bırakırım?