Dünyanın en görkemli ve beğenilen yapıları belli oldu! Türkiyeden 3 yapı listeye girdi

Dünyanın en görkemli ve en çok beğenilen yapıları belli oldu. Ranks verilerine göre Türkiye'den 3 yapı listeye girdi. İşte o liste (250 yapı içerisinden ilkleri ve Türkiye'den listeye girenleri derledik.

1.Taç Mahal



Bulunduğu yer:Uttar Pradesh, Hindistan