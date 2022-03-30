Kadın yolcudan minibüs şoförüne Will Smith tokadı! Demek yanlış yola girersin

Araya girmek isteyen diğer yolcular ile de sözlü tartışmaya giren kadın, yolcuya çanta ile saldırdı. Minibüs şoförü kadın yolcunun inmesini rica etmesi üzerine hırsını alamayan kadın yolcu, direksiyon başında olan minibüs şoförü Mustafa Tekin'e ise Will Smith tokadı attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.