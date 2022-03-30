Kadın yolcudan minibüs şoförüne Will Smith tokadı! Demek yanlış yola girersin
Pendik'te minibüs şoförü ve bir kadın yolcu arasında "Yanlış yola girdin" nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kadın yolcu araya girmek isteyen diğer bir yolcuya çanta ile saldırırken minibüs şoförüne ise direksiyon başındayken adeta Will Smith tokadı attı. O anlar kameraya yansıdı.
30.03.2022 14:16 - Son Güncelleme: 30.03.2022 14:25
Olay geçtiğimiz günlerde Pendik'te bir minibüste saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pendik istikametinde seyir halinde olan minibüs şoförü Mustafa Tekin, Kaynarca'da aldığı kadın yolcu tarafından 'Yanlış yola girdin' sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
Araya girmek isteyen diğer yolcular ile de sözlü tartışmaya giren kadın, yolcuya çanta ile saldırdı. Minibüs şoförü kadın yolcunun inmesini rica etmesi üzerine hırsını alamayan kadın yolcu, direksiyon başında olan minibüs şoförü Mustafa Tekin'e ise Will Smith tokadı attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.