Edirne'de aynı aileden 4 kişi evde silahla vurulmuş halde bulunmuştu... 1 milyon liralık altın detayı...
Son dakika... Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde evde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi.
30.03.2022 10:26 - Son Güncelleme: 30.03.2022 10:29
3'Ü BAŞINDAN VURULDU
Bu arada olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemede Mehmet Güner'in yatak odasında, eşi Filiz Güner'in mutfakta, oğlu Anıl Güner'in ise evin giriş kapısında başından, babası Mehmet Güner'in ise aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.
'1 MİLYON LİRALIK ALTIN ALDIM' DEMİŞ
Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi.