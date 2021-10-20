Dehşet anları kamerada! Denizli’de Dilek Kuşçu sevgilisi Murat Avcı’nın üzerinden geçerek öldürdü

"ALKOLÜN ETKİSİYLE' DEMİŞTİ"

Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek Kuşcu'nun Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.