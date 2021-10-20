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Dehşet anları kamerada! Denizli'de Dilek Kuşçu sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Dilek Kuşcu'nun (34) sevgilisi Murat Avcı'nın (41) yerde yatarken üzerinden ciple geçerek ölümüne neden olduğu anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüde Avcı'nın ciple sürüklenmesi, ardından da Kuşcu'nun ciple yerde yatan sevgilisinin üzerinden geçmesi yer alıyor. İşte o dehşet anları...

DHA
20.10.2021 14:12 - Son Güncelleme: 20.10.2021 14:26
Dehşet anları kamerada! Denizli’de Dilek Kuşçu sevgilisi Murat Avcı’nın üzerinden geçerek öldürdü

Olay, 14 Ekim'de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

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Dehşet anları kamerada! Denizli’de Dilek Kuşçu sevgilisi Murat Avcı’nın üzerinden geçerek öldürdü

İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşcu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Kuşcu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Kuşcu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

Dehşet anları kamerada! Denizli’de Dilek Kuşçu sevgilisi Murat Avcı’nın üzerinden geçerek öldürdü

"ALKOLÜN ETKİSİYLE' DEMİŞTİ"
Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek Kuşcu'nun Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dehşet anları kamerada! Denizli’de Dilek Kuşçu sevgilisi Murat Avcı’nın üzerinden geçerek öldürdü

DHA'nın ulaştığı kamera görüntüsünde, Dilek Kuşcu'nun ciple hareket ettiği sırada inmeye çalışan Avcı'nın sürüklenip yere düştüğü, sokağın sonunda dönüp gelen Kuşcu'nun yerde yatan Avcı'nın üzerinden geçtiği ve cipin arka tekerinin ise Avcı'nın üzerinde kaldığı görülüyor.

Dehşet anları kamerada! Denizli’de Dilek Kuşçu sevgilisi Murat Avcı’nın üzerinden geçerek öldürdü

Dilek Kuşcu olay yerindeki ilk ifadesinde, kavga ettiklerini belirtip alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi.

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