Kadın cinayetinde CHP detayı! Gaziantep’te karısını öldüren adam silahı CHP Oğuzeli İlçe binasından almış!

"BANA 'ERKEK DEĞİLSİN' DİYE HAKARET ETTİ"

"Esra Maş'ı kim öldürdü" diye soran mahkeme başkanına, "Ben öldürdüm. Beni aldattığı için sadece sıktım" şeklinde cevap verdi. Olay günü kayınbabasını arayarak kızını gelip almasını söylediğini aktaran Maş, "Ben sürekli tehdit altındaydım. Evim bile gözetleniyordu. Evime gizli dinleme düzenekleri kurmuşlardı. Gözaltındayken bana suikast hazırlığı yapıldığını gördüm. Bana 'Erkek değilsin' diye hakaret etti. Ondan dolayı öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Savunmanın ardından söz alan sanık avukatı Bekir Öztürkmen ise, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü. Sanık Maş'ın akıl sağlığının yerinde olmasının mümkün olmadığını söyleyen Öztürkmen, "Akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili ATK'den rapor alınmasını istiyoruz. Paranoyak halde yaşıyor" dedi.



