Kadın cinayetinde CHP detayı! Gaziantep’te karısını öldüren adam silahı CHP Oğuzeli İlçe binasından almış!
Gaziantep'te eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurarak katleden Hasan Maş'ın yargılandığı davada şoke eden bir ifade geldi. Katil koca eşini kendisine "Erkek değilsin" diye hakaret etmesinden dolayı öldürdüğünü söylerken duruşmada dinlenen tanık Bilal E. ise Maş'ın cinayette kullandığı silahı CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı binasında ağabeyinden aldığını anlattı.
Gaziantep'te 16 Kasım 2021 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Maş'ı çocuklarının gözü önünde öldüren Hasan Maş (35) hakim karşısına çıktı. Hakkında "Eşi kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlanan Maş'ın, Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Maş, ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanırken duruşmada sanık avukatları ile 5 çocuk annesinin aile avukatı Gökhan Koçaslan da hazır bulundu. Duruşmayı öldürülen Esra Maş'ın ailesi de takip etti.
"BANA 'ERKEK DEĞİLSİN' DİYE HAKARET ETTİ"
"Esra Maş'ı kim öldürdü" diye soran mahkeme başkanına, "Ben öldürdüm. Beni aldattığı için sadece sıktım" şeklinde cevap verdi. Olay günü kayınbabasını arayarak kızını gelip almasını söylediğini aktaran Maş, "Ben sürekli tehdit altındaydım. Evim bile gözetleniyordu. Evime gizli dinleme düzenekleri kurmuşlardı. Gözaltındayken bana suikast hazırlığı yapıldığını gördüm. Bana 'Erkek değilsin' diye hakaret etti. Ondan dolayı öldürdüm" ifadelerini kullandı.
Savunmanın ardından söz alan sanık avukatı Bekir Öztürkmen ise, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü. Sanık Maş'ın akıl sağlığının yerinde olmasının mümkün olmadığını söyleyen Öztürkmen, "Akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili ATK'den rapor alınmasını istiyoruz. Paranoyak halde yaşıyor" dedi.
"BAŞKA ESRA'LAR ÖLMESİN"
Duruşmada dinlenen maktul Esra Maş'ın babası Mustafa Demiraslan da kızının 11 aylık torununun gözü önünde öldürüldüğünü söyledi. Torunlarının kendisine sürekli "Ben annemi istiyorum. Onu bana getir" dediğini aktaran Demiraslan, "Benim Esra'm böyle oldu. Başka Esra'lar ölmesin. Sanık en ağır cezayı alsın" şeklinde konuştu.
"SİLAHI CHP İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASINDA AĞABEYİNDEN ALDI"
Olayın görgü tanığı olan Bilal E.'de duruşmada dinlendi. Olayın yaşandığı fırının önünde yemek beklediği sırada sanık Maş'ın yanına geldiğini anlatan Bilal E., Maş'ın kendisine "Silah ve mermi lazım" dediğini söyledi. Bu sözünden şüphelenerek onu takip etmeye başladığını söyleyen Bilal E., "Hasan benim yanımdan ayrılıp fırına gitti. Ağabeyi Süleyman ile birlikte CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı binasına girdiler. Bende onları takip ettim. Süleyman'ın kardeşi Hasan'a parti binasında silah verdiğini gördüm. Parti binasından çıkıp direkt araçtaki eşini taradı. Süleyman o ara ortadan kayboldu. Parti binası açıktı ve içeride başka kimse yoktu" dedi.
"NE YAPARSAN YAP BAŞKA YERDE YAP"
Duruşmada ifade vermemesi için Süleyman Maş ile Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polis kayını tarafından tehdit edilip darp edildiğini de sözlerine ekleyen tanık Bilal E., "Ağabeyi Süleyman Hasan'a silahlı verirken 'Ne yapıyorsan yap ama başka yerde' yap dediğini duydum. Şuan ifade verirken de tehdit altındayım. Bana bir şey olursa Süleyman Maş ile polis kayını sorumludur" ifadelerini kullandı.
Tanık beyanlarına karşı söz alan sanık avukatı Hüseyin Yalçın'da, tanığın yalan söylediğini belirterek tanık beyanlarının iftira ve gerçekle alakası olmadığını söyledi.