Antalya sahillerinde görev alacak atlar gürültüden korkmamaları için teneke ve davul eşliğinde eğitiliyor! Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Atlı polislerin sahil bandında, araçların giremediği yerlerin yanı sıra tören ve spor müsabakalarında görev yaptığını ifade eden Arslan, "Atlı polisin atları her an göreve hazır olmak adına sürekli eğitim almaktadır. Ayrıca Antalya'mıza gelen yerli ve yabancı turistlerin sakin ve huzurlu, en önemlisi güvenli şekilde tatillerini geçirmeleri için gerekli tedbirleri alan Antalya polisine, atlı polisimiz de katkıda bulunuyor. Sahil bandında turistlerin güvenliğini temin ediyoruz" dedi.