Şehitliklerde buruk bayram!

Kabir başında dua eden şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, "Adı bayram ama bizim için bayram yok. Bayrağımız dalgalandıkça bizim için bayramdır. Kaybedeli 4 yıl oldu. Her perşembe ve cuma buradayız. Rabbim böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın. Buraya geldiğimizde evimize geldiğimizi hissediyoruz. Burada huzur buluyoruz. Sabah uykudan kalkar kalmaz önce camiye gittik, sonra buraya koştuk. Sözün bittiği yer, vatan sağ olsun." dedi.