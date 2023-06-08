Baba Vanga’nın o kehanetinin gerçekleşmesi yakın! 2023 kehanetleri ortaya çıkmış tüm dünyayı uyarmıştı! Dünya kırmızı alarmda

Zaporojye nükleer santralı tehdit altında kaldı. Bu uyarı sonrası Baba Vanga'nın dünyayı kasıp kavuracak bir nükleer felaket öngörüsü bir kez daha gündeme geldi.

New York Post gazetesinde gün içerisinde yapılan haberde ise Vanga'nın olası bir nükleer savaşla ilgili tahminleri yer aldı. Söz konusu haber kısa sürede sitenin en çok okunan haberi oldu.