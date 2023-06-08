Baba Vanga'nın o kehanetinin gerçekleşmesi yakın! 2023 kehanetleri ortaya çıkmış tüm dünyayı uyarmıştı! Dünya kırmızı alarmda
Gözlerinin kör olması nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2023 kehanetleri ortaya çıkan Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek olabilir. 16. yüzyıl kahini Nostradamus ile eş kabul edilen Baba Vanga'nın bir kehaneti, Ukrayna'da gelen haber sonrası bir kez daha gündeme geldi. Baba Vanga'nın kehanetleri gerçek mi oluyor? İşte detaylar...
Tahminleri ile dünyaya damga vuran Baba Vanga, takipçilerinin çoğu tarafından 16. yüzyıl kahini Nostradamus ile eş kabul ediliyor. 1911 doğumlu Bulgar mistik Vangeliya Pandeva Gushterova, bu kez 2023 kehanetiyle gündemde. Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek mi oluyor?
11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen Bulgar Kahin, Baba Vanga yeniden dünya gündeminde...
Daha önce dünya çapındaki bir çok olayı önceden bildiği iddia edilen Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti, Ukrayna'dan gelen korkunç haber sonrası bir kez gündem oldu.
Zaporojye nükleer santralı tehdit altında kaldı. Bu uyarı sonrası Baba Vanga'nın dünyayı kasıp kavuracak bir nükleer felaket öngörüsü bir kez daha gündeme geldi.
New York Post gazetesinde gün içerisinde yapılan haberde ise Vanga'nın olası bir nükleer savaşla ilgili tahminleri yer aldı. Söz konusu haber kısa sürede sitenin en çok okunan haberi oldu.