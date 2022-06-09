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Bu testi sadece yüzde 1'lik kesim çözebiliyor! Fotoğrafta 16 kaplan görebiliyor musunuz? IQ'yu ortaya döktüğü kanıtlandı

Zihin-göz koordinasyonunun, zekayı ortaya çıkardığı zeka testlerinden bir tanesi daha sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Sosyal medyada viral olan bir bulmaca, insanların orman resmindeki 16 kaplanı bulup bulamayacaklarını ölçüyor. Ancak sandığınız kadar kolay değil. Peki siz bu fotoğraftaki 16 kaplanı bulabilecek misiniz? Buyrun teste.

09.06.2022 09:08 - Son Güncelleme: 11.06.2022 09:09
Bu testi sadece yüzde 1’lik kesim çözebiliyor! Fotoğrafta 16 kaplan görebiliyor musunuz? IQ’yu ortaya döktüğü kanıtlandı

Kişilik testlerinde kullanılan resimler yanılsamaları ne kadar fark ettiğinizden dikkatinize ve zekânızı kullanma biçimine kadar birçok yetenek ortaya çıkarıyor. Bu resimde 40 saniyede kaç kaplan gördüğünüz zihin-göz koordinasyonunuzu test ediyor.

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Bu testi sadece yüzde 1’lik kesim çözebiliyor! Fotoğrafta 16 kaplan görebiliyor musunuz? IQ’yu ortaya döktüğü kanıtlandı

Optik illüzyon resimlerinden yola çıkarak hazırlanan kişilik testleri bilişsel becerileri artırıyor. Beyin egzersizi yapmayı sevenler için müthiş eğlence de diyebiliriz. Tik Tok kullanıcısı Hectic Nick'in meydan okuyan resmini sizler için hazırladık.

Bu testi sadece yüzde 1’lik kesim çözebiliyor! Fotoğrafta 16 kaplan görebiliyor musunuz? IQ’yu ortaya döktüğü kanıtlandı

Bu kişilik testi, okuyucuları bu görüntüdeki tüm kaplanları 40 saniye içinde tespit etmeye zorlar. Bu gerçekten zor çünkü burada gizlenmiş sadece 1, 2 veya 5 kaplan değil, 16 tanesi küçük bir görüntüde gizleniyor.

Bu testi sadece yüzde 1’lik kesim çözebiliyor! Fotoğrafta 16 kaplan görebiliyor musunuz? IQ’yu ortaya döktüğü kanıtlandı

Peki siz bulabilidiniz mi?

Bu testi sadece yüzde 1’lik kesim çözebiliyor! Fotoğrafta 16 kaplan görebiliyor musunuz? IQ’yu ortaya döktüğü kanıtlandı

Bulmacanın yanıtı böyle verilmiş...

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