Kadayıf nasıl yapılır? Fıstıklı kadayıf tarifi

İstanbul tatlıcıları bu güzel tatlının hamurunu pişirip kurutarak müşterilerine satmıştır. Bu da hanımlara kolaylık olmuş, eve bir misafir geldiğinde bu tatlı kolayca yapılmıştır. Eskiden ufak ufak yapılan ekmek kadayıfları önce sütle ıslatılmış daha sonra una ve yumurtaya bulanıp kızartılmış sonra şerbetlenmiştir. Bu tatlının en önemli özelliği şerbetinin koyu kıvamda olmasıdır.