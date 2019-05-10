Kadayıf nasıl yapılır? Fıstıklı kadayıf tarifi
Misafirlerinize yemekten sonra sunacağınız kadayıf lezzeti sofralarınıza güzel sunum katacaktır. Pratik pişirilen kadayıf tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
10.05.2019 16:43
- Son Güncelleme: 10.05.2019 16:43
İstanbul tatlıcıları bu güzel tatlının hamurunu pişirip kurutarak müşterilerine satmıştır. Bu da hanımlara kolaylık olmuş, eve bir misafir geldiğinde bu tatlı kolayca yapılmıştır. Eskiden ufak ufak yapılan ekmek kadayıfları önce sütle ıslatılmış daha sonra una ve yumurtaya bulanıp kızartılmış sonra şerbetlenmiştir. Bu tatlının en önemli özelliği şerbetinin koyu kıvamda olmasıdır.
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