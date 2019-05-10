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Kadayıf nasıl yapılır? Fıstıklı kadayıf tarifi

Misafirlerinize yemekten sonra sunacağınız kadayıf lezzeti sofralarınıza güzel sunum katacaktır. Pratik pişirilen kadayıf tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

10.05.2019 16:43 - Son Güncelleme: 10.05.2019 16:43
Kadayıf nasıl yapılır? Fıstıklı kadayıf tarifi

Misafirlerinize yemekten sonra sunacağınız kadayıf lezzeti sofralarınıza güzel sunum katacaktır. Pratik pişirilen kadayıf tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

Kadayıf nasıl yapılır? Fıstıklı kadayıf tarifi

Sevilen şerbetli tatlılardan biri olan kadayıf eskilerden bu yana yapılıp tüketilmektedir. Yapımı emek isteyen kadayıf tatlısının farklı çeşitleri de vardır.

Kadayıf nasıl yapılır? Fıstıklı kadayıf tarifi

En eski tatlılardan biri olan kadayıf, Arap kökenlidir. Arapça'da "kadifeye" "kataif" denen ve "latife" anlamında kullanılan kadayıf, geçmişten günümüze yemek kültürümüzün en sevilen tatlılarından biri olup İstanbul'da 15.ve 19.yüzyıllar arasında sürekli pişirilmiştir.

Kadayıf nasıl yapılır? Fıstıklı kadayıf tarifi

Saray kadayıfı, kaymaklı kadayıf, yufkalı kadayıf, kadayıf mücveri, sade ve cevizli kadayıf gibi çeşitleri olan kadayıf, yaygın olarak ekmek ve tel kadayıf şeklinde tüketilmiştir. Yassı kadayıf ve (mayalı hamur) fodla (ekmek) kadayıfı adını tadından almıştır.

Kadayıf nasıl yapılır? Fıstıklı kadayıf tarifi

İstanbul tatlıcıları bu güzel tatlının hamurunu pişirip kurutarak müşterilerine satmıştır. Bu da hanımlara kolaylık olmuş, eve bir misafir geldiğinde bu tatlı kolayca yapılmıştır. Eskiden ufak ufak yapılan ekmek kadayıfları önce sütle ıslatılmış daha sonra una ve yumurtaya bulanıp kızartılmış sonra şerbetlenmiştir. Bu tatlının en önemli özelliği şerbetinin koyu kıvamda olmasıdır.

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